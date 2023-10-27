Новый взгляд на взаимодействующую группу галактик Арп-Мадор 2339-661

Это захватывающее изображение, полученное космическим телескопом Хаббла, демонстрирует интригующую пару галактик, известную как Арп-Мадор 2339-661. Хотя в каталоге Арп-Мадора имеется множество пекулярных галактик, эта конкретная группа обладает необычной особенностью: существуют не две, а три галактики, участвующие во взаимодействии.

Две заметные галактики на изображении — NGC 7733 (внизу справа) и NGC 7734 (вверху слева). Однако если внимательно присмотреться к верхнему рукаву NGC 7733, можно заметить узловообразную структуру отчетливого цвета, частично скрытую темной пылью. Эта структура, называемая в настоящее время NGC 7733N, по-видимому, связана с NGC 7733, но обладает значительным дополнительным красным смещением скорости. Следовательно, весьма вероятно, что NGC 7733N представляет собой независимую сущность, а не просто продолжение NGC 7733. Это явление подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются астрономы-наблюдатели при различении того, являются ли небесные объекты единичными или множественными объектами, особенно когда их пространственное расположение кажется сложенным из земного. выгодная точка.

Расположенные примерно в 500 миллионах световых лет от Земли в созвездии Тукана, все три галактики этой группы гравитационно взаимодействуют друг с другом. В научной литературе их называют «группой слияния». Предполагается, что в конечном итоге они сольются в единое целое.

Несомненно, открытие третьей взаимодействующей галактики в Арп-Мадоре 2339-661 побуждает ученых глубже копаться в природе и динамике этой своеобразной системы. Благодаря дальнейшим исследованиям и анализу астрономы надеются получить более полное понимание сложных взаимодействий между галактиками и механизмов, управляющих их слияниями.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое каталог Arp-Madore?

Ответ: Каталог Арп-Мадора представляет собой коллекцию пекулярных галактик, наблюдаемых астрономами.

Вопрос: Сколько галактик взаимодействует в Арп-Мадоре 2339-661?

Ответ: Арп-Мадор 2339-661 состоит из трех взаимодействующих галактик.

Вопрос: Каково значение узловой структуры в NGC 7733?

A: Узлоподобная структура, известная как NGC 7733N, имеет другой цвет по сравнению с рукавом NGC 7733 и обладает отчетливым красным смещением, что позволяет предположить, что она является независимым объектом.

Вопрос: Как взаимодействуют галактики этой группы?

Ответ: Галактики в Арп-Мадоре 2339-661 гравитационно взаимодействуют друг с другом, что потенциально может привести к их слиянию в будущем.