Космический телескоп «Хаббл» сделал захватывающее изображение звездообразования большой массы

Космический телескоп Хаббл сделал потрясающее изображение региона, известного как G35.2-0.7N, который характеризуется звездообразованием большой массы. Расположенная примерно в 7200 световых годах от Земли в созвездии Орла, эта область является домом как минимум для одной звезды B-типа. Эти звезды настолько массивны, что в конечном итоге закончат свою жизнь разрушительными сверхновыми. Однако даже на стадии формирования эти звезды оказывают значительное влияние на свое окружение.

На изображении, сделанном широкоугольной камерой Хаббла 3, виден мощный протозвездный реактивный самолет, запущенный звездой B-типа. Эта струя отвечает за сияющее изображение, видимое на изображении. Данные, использованные для создания этого изображения, были в первую очередь собраны для конкретных исследовательских целей, включая измерение ионизации в джетах, испускаемых похороненной протозвездой в пределах G35.2-0.7N.

Протозвездные струи — это массивные коллимированные пучки материи, выбрасываемые протозвездами. Эти струи простираются относительно прямыми линиями и создают впечатляющее визуальное зрелище. На изображении большая часть туманности выглядит темной, поскольку свет блокируется плотными пылевыми облаками. Однако в центральной области видна звезда и выбросы вещества, которые она излучает. Ярко-оранжевая полоса представляет собой полость в пыли, образовавшуюся под действием струи.

Это захватывающее изображение демонстрирует потрясающую красоту и сложность формирования звезд большой массы. Это дает ценную информацию о процессах и механизмах формирования этих массивных звезд. Космический телескоп Хаббл продолжает вносить свой вклад в наше понимание Вселенной и невероятных явлений, происходящих в ней.

Определения:

– Космический телескоп Хаббла: космический телескоп, запущенный НАСА в 1990 году и названный в честь астронома Эдвина Хаббла. Это один из самых больших и универсальных телескопов, используемых для наблюдения за Вселенной.

– Звезда B-типа: второй по массивности тип звезды, которая в конечном итоге закончит свою жизнь во взрыве сверхновой.

– Протозвездная струя: огромный коллимированный пучок материи, выброшенный из протозвезды во время ее формирования.

источники:

– Изображение предоставлено: ЕКА/Хаббл и НАСА, Р. Федриани, Дж. Тан.

– Определение космического телескопа «Хаббл»: НАСА.

– Определение НАСА: НАСА