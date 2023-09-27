Галактика Сомбреро: величественная и уникальная красота во Вселенной

Галактика Сомбреро, также известная как Мессье 104 или M104, привлекла внимание космического телескопа Хаббл НАСА своим величественным и привлекательным внешним видом. Эта спиральная галактика, расположенная на южном краю скопления галактик в Деве и на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли, действительно представляет собой зрелище.

Галактика Сомбреро диаметром 50,000 104 световых лет примечательна своим ярким белым выпуклым ядром, окруженным плотными пылевыми полосами, образующими ее спиральную структуру. Именно внутри этой пылевой полосы происходит звездообразование, добавляющее галактике еще большей красоты. Ученые полагают, что в центре MXNUMX находится большая черная дыра, что придает ей еще одну интригующую особенность.

Галактика Сомбреро получила свое название из-за сходства с одноименной мексиканской шляпой. Его спиральные рукава проходят через плотную полосу пыли, образуя кольцо, окружающее центральную выпуклость. Кроме того, она обладает ярким ядром с большой выпуклостью в центре, что делает ее уникальной и визуально поразительной галактикой.

Хотя галактика Сомбреро видна с Земли почти с ребра, она находится за пределами видимости невооруженным глазом. Однако ее все еще можно увидеть в небольшой телескоп благодаря ее относительно яркой звездной величине +8.

Благодаря замечательным возможностям космического телескопа «Хаббл» плотную систему шаровых скоплений M104 удалось легко различить. По оценкам, в галактике Сомбреро имеется около 2,000 шаровых скоплений, что в десять раз больше, чем в нашей галактике Млечный Путь. Эти шаровые скопления имеют впечатляющий возрастной диапазон от 10 до 13 миллиардов лет, что соответствует возрасту скоплений Млечного Пути.

В заключение отметим, что Галактика Сомбреро выделяется во Вселенной как поистине великолепный и уникальный небесный объект. Ее характерный внешний вид в сочетании с плотными шаровыми скоплениями и захватывающими особенностями делают ее объектом большого интереса как для ученых, так и для любителей космоса.

источники:

– Космический телескоп НАСА Хаббл

– Определение «величины» – Словарь Merriam-Webster

– Определение «шаровых скоплений» – Британника