Нейрон C. elegans демонстрирует универсальность в поведенческом контроле

Новое исследование пролило свет на нейрон HSN червя C. elegans и его способность контролировать различное поведение. Исследование, проведенное учеными из Массачусетского технологического института, подчеркивает универсальность нейрона в управлении такими видами деятельности, как откладка яиц и передвижение.

Нейрон HSN высвобождает множество химических веществ, которые управляют различным поведением, включая откладку яиц и последующее замедление. Одним из ключевых выводов исследования является то, что нейроны могут «заимствовать» серотонин друг у друга, чтобы влиять на поведение. Это открытие может иметь значение для понимания роли серотонина в психических расстройствах.

Исследователи провели серию экспериментов, чтобы выяснить, как нейрон HSN контролирует такое поведение. Используя оптогенетику, они манипулировали активностью нейрона и подтвердили его роль в откладке яиц, ускорении и замедлении. Они также отслеживали электрическую активность нейрона и выявили специфические закономерности, связанные с откладкой яиц и передвижением.

Кроме того, исследование показало, что нейрон HSN высвобождает химические вещества-нейромедиаторы, такие как серотонин, ацетилхолин и нейропептиды, для контроля поведения. Выключение определенных нейротрансмиттеров позволило исследователям определить их роль в различных формах поведения. Например, было обнаружено, что серотонин играет решающую роль в замедлении развития червя после откладки яиц.

Анатомия также играла роль в поведенческом контроле. Было обнаружено, что аксон нейрона HSN, который передает сигналы другим нейронам, координирует откладку яиц и передвижение. Перерезав аксон, исследователи нарушили эту координацию и не позволили червю одновременно выполнять оба действия.

В целом, исследование показывает, как нейрон HSN использует несколько систем нейромедиаторов, клеточную морфологию и нетрадиционные методы передачи для контроля поведения червя C. elegans. Полученные результаты не только расширяют наше понимание функционирования отдельных нейронов, но и демонстрируют способность нейронов влиять на ряд видов поведения в разных временных масштабах.

Источник: Институт обучения и памяти Пикауэра.

Определения:

– Нейрон HSN: тип нейрона, обнаруженный у червя C. elegans, который выделяет различные химические вещества для контроля поведения.

– серотонин: нейромедиатор, который играет роль в регулировании настроения, аппетита и сна.

– нейротрансмиттер: химические мессенджеры, которые передают сигналы от одного нейрона к другому в нервной системе.

– Оптогенетика: метод, использующий свет для управления генетически модифицированными клетками.

– нейропептид: тип молекулы, участвующей в нейронной коммуникации.

– Аксон: длинный тонкий выступ нейрона, который проводит электрические импульсы.

Источник: Новости нейронауки.