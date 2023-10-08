Астронавты вышли в открытый космос для сбора образцов для научных исследований

Астронавты НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) в четверг, 12 октября, выйдут в открытый космос, чтобы собрать образцы с внешней стороны Международной космической станции (МКС) для научных исследований. Этот уникальный выход в открытый космос будет включать не только работы по техническому обслуживанию, но и сбор образцов для анализа существования микроорганизмов на внешней поверхности станции.

Во время выхода в открытый космос Лорал О'Хара из НАСА и Андреас Могенсен из ЕКА будут использовать специальные инструменты и тампоны для сбора образцов с различных внешних поверхностей станции. Затем эти тампоны будут проверены, чтобы определить, удалось ли каким-либо микроорганизмам, таким как бактерии или другие микробы, выжить в суровых условиях космоса. Внешняя часть станции подвергается воздействию вакуума, экстремальных температур и повышенного уровня радиации.

Исследование микроорганизмов, способных выжить в таких условиях, имеет решающее значение для поддержания чистоты и безопасности космической станции. Кроме того, изучение этих устойчивых микроорганизмов может также дать ценную информацию о потенциально полезных микробах, способных противостоять суровым условиям окружающей среды.

Выход в открытый космос также будет включать в себя выполнение других задач по техническому обслуживанию, включая замену камеры высокого разрешения на левой ферме станции. Эта работа поможет подготовиться к будущим выходам в открытый космос и обеспечить бесперебойное функционирование станции.

Весь выход в открытый космос будет транслироваться в прямом эфире по телевидению НАСА, причем репортаж начнется в 8:30 утра по восточному времени (5:30 утра по тихоокеанскому времени) 12 октября. Сам выход в открытый космос планируется начать в 10 утра по восточному времени (7 утра по тихоокеанскому времени). продолжаться около шести часов.

Это захватывающее мероприятие предоставляет уникальную возможность увидеть астронавтов в действии и узнать о текущих научных исследованиях, проводимых на борту Международной космической станции.

источники:

- НАСА