Кольцевое солнечное затмение: феномен «Огненного кольца»

В субботу у многих людей в Соединенных Штатах будет возможность стать свидетелями необычайного события на небе, известного как кольцевое солнечное затмение. Это редкое явление, часто называемое «огненным кольцом», происходит, когда Луна находится вблизи или в самой дальней точке от Земли во время своей орбиты. В результате Луна кажется меньше и проходит прямо перед Солнцем, образуя кольцеобразный эффект с видимыми краями Солнца.

В то время как большинство районов прилегающих Соединенных Штатов и часть Аляски станут свидетелями частичного затмения, в некоторых регионах, включая Орегон, Калифорнию, Неваду, Юту, Аризону, Колорадо, Нью-Мексико и Техас, произойдет более полное затмение. Такие города, как Юджин, Орегон; Альбукерке, Нью-Мексико; и Сан-Антонио, штат Техас, как ожидается, откроют лучшие виды. Затмение начнется в Орегоне в 9:13 по тихоокеанскому времени и завершится в Техасе в 12:03 по центральному времени.

Важно отметить, что непосредственное наблюдение кольцевого солнечного затмения может быть чрезвычайно опасным и может привести к серьезному повреждению глаз. Яркость Солнца во время затмения может практически мгновенно обжечь сетчатку. Ношение обычных солнцезащитных очков не является достаточной защитой, поскольку они не фильтруют достаточно света и могут даже расширять зрачки, что приводит к большему воздействию вредного солнечного излучения.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, эксперты рекомендуют использовать специализированные солнечные очки, специально разработанные для блокировки значительной части солнечного света. Эти очки позволяют зрителям наблюдать за солнечным диском, сводя к минимуму риск травмы глаз. Другой метод предполагает создание наблюдателя-обскуры: проделайте отверстие в листе бумаги и наблюдайте за тенью затмения, проецируемой на землю, повернувшись спиной к Солнцу.

Это кольцевое затмение знаменует собой начало захватывающего года для гелиофизики, изучения Солнца и окружающей его среды. В апреле 2024 года произойдет полное затмение, и к своей миссии приступит солнечный зонд «Паркер», самый быстрый космический корабль, когда-либо построенный человеком. Однако кольцевое затмение в субботу имеет особое значение из-за своей редкости и требует определенного расположения Луны на самом дальнем расстоянии от Земли.

Важно подойти к этому небесному событию с осторожностью и уделить приоритетное внимание безопасности глаз. Наслаждайтесь захватывающим зрелищем солнечного затмения «огненного кольца», но не забывайте защищать свои глаза и наблюдать за ним проверенными методами.

Источники: The Verge, НАСА.