Метеоритный дождь Ориониды осветит небо

Метеорный поток Ориониды, который начался 2 октября и продлится до 7 ноября, достигнет пика в субботу. Хотя неблагоприятные погодные условия в Великобритании могут затруднить видимость, наблюдатели в других частях мира могут стать свидетелями этого астрономического зрелища. Источником потока являются обломки кометы Галлея, одной из самых известных комет в истории. Когда комета вращается вокруг Солнца, ее небольшие фрагменты откалываются, образуя след из пыли и льда. Когда эти остатки входят в атмосферу Земли на скорости 41 миля в секунду, они сгорают из-за трения, создавая полосы света.

Этот метеорный дождь занимает важное место в ежегодном календаре небесных событий. Доктор Миндже Ким, физик из Университета Уорика, описывает это как уникальную возможность для тех, кто упустил шанс стать свидетелем кометы Галлея. Хотя сама комета проходит мимо Земли только раз в 75-76 лет, метеорный поток Ориониды происходит ежегодно, обеспечивая некоторую компенсацию тем, кто, возможно, пропустил появление кометы. Метеоритные дожди названы в честь созвездия, из которого они, по-видимому, возникли, а в случае Орионид они, по-видимому, исходят со стороны Ориона.

Для наблюдения метеорного потока Ориониды лучшее время будет между полуночью и восходом солнца в субботу, 21 октября. Это событие можно будет наблюдать как из северного, так и из южного полушарий, но видимость будет лучше при ясном небе. Рекомендуется найти темное место на открытом воздухе с минимальным световым загрязнением. Метеоры будут видны по всему небу, поэтому выбор широкого открытого пространства позволит лучше сканировать небесное изображение. Поскольку время прохождения метеоров по небу непредсказуемо, это может быть выжидательная игра. Принесение напитков и закусок может улучшить впечатления.

Если вы не сможете стать свидетелем метеорного дождя в субботу, у вас еще будет возможность увидеть его на максимальной фазе примерно до 28 октября.

Источники: Новости BBC.