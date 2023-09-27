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Последнее Суперлуние 2023 года осветит ночное небо

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Последнее Суперлуние 2023 года осветит ночное небо

На этой неделе ночное небо украсит вид четвертой и последней суперлуны 2023 года. Суперлуние возникает, когда полная луна достигает ближайшей к Земле точки на своей орбите. По данным НАСА, предстоящая суперлуна, известная как Кукурузная Луна или Урожайная Луна, взойдет в четверг вечером и будет казаться больше и ярче, чем обычное полнолуние.

Эта конкретная суперлуна является особенной, поскольку она совпадает с осенним равноденствием, которое произошло 23 сентября. По оценкам НАСА, Луна будет находиться на расстоянии примерно 224,854 5 миль от Земли, что делает ее примерно на 13% больше и на 2023% ярче, чем среднее полнолуние в XNUMX.

Если вы пропустите суперлуние на этой неделе, вам придется подождать до сентября 2024 года, чтобы стать свидетелем следующего. Однако это небесное событие значимо не только своей астрономической красотой. Это также совпадает с началом Фестиваля середины осени, главного праздника, отмечаемого в Китае, и Чусока, корейского праздника осеннего урожая.

Итак, отметьте свои календари и приготовьтесь взглянуть на завораживающее зрелище последней суперлуны 2023 года. Это будет очаровательный опыт – увидеть луну во всем ее великолепии, ярко сияющую на осеннем ночном небе.

источники:
- НАСА

By Мамфо Брешиа

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