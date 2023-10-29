Испытайте обслуживание космического пространства с помощью прямой трансляции астронавтов НАСА во время миссии

НАСА собирается провести прямую трансляцию предстоящего выхода в открытый космос в среду, 1 ноября, демонстрируя работы по техническому обслуживанию, проводимые астронавтами на Международной космической станции (МКС). На этой захватывающей выставке работ инопланетных мастеров будут представлены астронавты НАСА Лорал О'Хара и Жасмин Могбели, которые будут участвовать в шести с половиной часовой миссии по замене подшипника и снятию части оборудования с внешней стороны станции.

Основная цель данного технического обслуживания — снять блок электроники, называемый радиочастотной группой, с антенны связи на МКС. Кроме того, О'Хара и Могбели заменят один из двенадцати подшипниковых узлов поворотного шарнира солнечной батареи альфа. Эти важные соединения позволяют солнечным панелям станции максимизировать поглощение энергии, постоянно регулируя угол наклона для эффективного слежения за солнцем во время обращения станции вокруг Земли.

Первоначально запланированный на 30 октября выход в открытый космос пришлось перенести из-за утечки охлаждающей жидкости. Чтобы избежать любого потенциального загрязнения и обеспечить благополучие экипажа, НАСА приняло решение отложить миссию. Эта утечка является последней в серии утечек охлаждающей жидкости, которые произошли на МКС за последние месяцы и затронули как станцию, так и пристыкованные корабли.

Для тех, кто хочет стать свидетелем этого проекта, НАСА будет транслировать весь выход в открытый космос в прямом эфире на своем телеканале НАСА. Вы можете настроиться на это событие с помощью встроенного видео выше или посетив страницу НАСА на YouTube. Репортаж начнется в 6:30 утра по восточному времени (3:30 утра по тихоокеанскому времени), а сам выход в открытый космос начнется вскоре после этого в 8 утра по восточному времени (5 утра по тихоокеанскому времени).

Вопросы и ответы:

Вопрос: Какова цель выхода в открытый космос?

Ответ: Астронавты будут проводить работы по техническому обслуживанию Международной космической станции, включая снятие электронного блока и замену подшипникового узла.

Вопрос: Почему выход в открытый космос перенесли?

Ответ: Выход в открытый космос был отложен из-за утечки теплоносителя в российском модуле "Наука". Его проведение было перенесено во избежание возможного загрязнения.

Вопрос: Как я могу посмотреть выход в открытый космос?

Ответ: Выход в открытый космос будет транслироваться в прямом эфире по телевидению НАСА. Вы можете посмотреть его через встроенное видео или на странице НАСА на YouTube. Трансляция начнется в 6:30 утра по восточному времени (3:30 утра по тихоокеанскому времени) в среду, 1 ноября.