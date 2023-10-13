Редкое солнечное затмение «Огненное кольцо» украсит небо

14 октября произойдет потрясающее небесное событие – редкое кольцевое затмение. Во время этого события Луна пройдет перед Солнцем, создав светящееся оранжевое внешнее кольцо, известное как «огненное кольцо». Хотя затмение не будет полным: будет видно лишь около 4–5 процентов Солнца, это редкое зрелище увлечет миллионы людей по всему миру.

Кольцевое затмение происходит, когда Луна находится в более удаленной части своей орбиты, в результате чего Луна не полностью закрывает Солнце. Вместо этого он образует светящееся кольцо. Событие продлится четыре-пять минут, известное как «максимальное кольцевое пространство», а частичное освещение будет длиться до трех часов.

Брюс Беттс, главный научный сотрудник Планетарного общества, объясняет волнение, когда стал свидетелем движения небесных тел во время затмения. Когда Луна выйдет на путь Солнца, будет закрыто более 95 процентов Солнца, оставив видимой только хромосферу, нижнюю часть солнечной атмосферы.

Путь кольцевидности начнется в южном Орегоне и северной Неваде, затем переместится в южную Юту, центральный Нью-Мексико, южный Техас и далее в юго-восточную Мексику, Гондурас, Никарагуа, Колумбию и северную Бразилию. Те, кто окажется вдоль тропы, станут свидетелями полного «огненного кольца», а близлежащие районы испытают частичное затмение.

Те, кто не может наблюдать за событием напрямую, могут безопасно наблюдать через очки затмения или альтернативные методы наблюдения, такие как использование сварочного стекла или создание камеры-обскуры. Библиотеки, научные музеи и другие местные учреждения часто предоставляют бесплатные очки для наблюдения за затмением. Крайне важно обеспечить использование соответствующих средств защиты глаз, чтобы предотвратить повреждение глаз.

Хотя это кольцевое затмение обещает быть захватывающим зрелищем, в будущем есть еще много интересного. Следующим заметным затмением станет полное затмение 8 апреля 2024 года, которое будет видно на большей части Северной Америки. Это событие обеспечит более продолжительную темноту и, как ожидается, очарует наблюдателей своей уникальной атмосферой.

источники:

– Планетарное общество

- НАСА