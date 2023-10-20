Ориониды: впечатляющий метеорный дождь

Метеорный поток Ориониды, один из самых известных и надежных метеорных потоков, представляет собой зрелище. Если вы когда-нибудь задумывались об этих падающих звездах в ночном небе, важно знать, что на самом деле это не звезды, а метеороиды, то есть камни, путешествующие в космосе. Размер этих метеороидов может варьироваться от мелких камешков и песка до более крупных объектов.

Когда Земля движется по своей орбите вокруг Солнца, она иногда случайно сталкивается с этими метеороидами. Фактически, каждый день на Землю попадает около 48 тонн космического материала. Когда эти метеороиды входят в атмосферу Земли, они становятся метеорами. Ориониды, имеющие среднюю скорость около 61 км/с, сгорают на больших высотах, создавая на небе яркие полосы, видимые в течение короткого времени.

Метеоритные дожди, подобные Орионидам, не являются случайными встречами с метеороидами. Они происходят, когда Земля проходит через более плотные области космического мусора, оставленные кометами во время их движения вокруг Солнца. Кометы состоят из рыхлого материала, скрепленного замороженными газами, и когда Земля сталкивается с этими обломками, это приводит к захватывающему зрелищу проносящихся по небу метеоров.

Ориониды, в частности, представляют интерес, поскольку они связаны с кометой Галлея. Комета Галлея, совершающая полный оборот каждые 75 лет, оставляет после себя след из рыхлых обломков, поскольку ее лед превращается в газ, когда она приближается к Солнцу. Когда Земля проходит через эти обломки, мы испытываем метеорный поток Ориониды.

Чтобы насладиться метеорными потоками, такими как Ориониды, не требуется никакого специального оборудования. Однако важно правильно выбрать время и место. Метеоритные дожди названы в честь созвездий, указывающих направление, откуда метеоры входят в нашу атмосферу. Для Орионид радиант находится в созвездии Ориона, чуть ближе к верхнему левому краю его плеча. Наиболее перспективным временем ночи для наблюдения Орионид обычно является вторая половина ночи.

Ориониды начинаются в начале октября и заканчиваются в начале ноября, а пик приходится на 21-22 октября 2023 года. Во время пика можно ожидать увидеть в среднем 40-70 метеоров в час. Световое загрязнение может ухудшить видимость, поэтому очень важно найти место вдали от яркого света. Кроме того, для того, чтобы заметить даже самые слабые метеоры, крайне важно дать вашим глазам привыкнуть к темноте в течение 20–30 минут.

Наблюдение за метеорами — замечательное занятие, которое позволяет вам выйти за рамки суеты и соединиться со Вселенной. Это требует терпения, а также чувства спокойствия и осознания своего окружения. Итак, возьмите теплый напиток, найдите удобное место и наслаждайтесь потрясающим зрелищем метеорного потока Ориониды.

Определения:

– Метеороид: камни, путешествующие в космосе.

– Метеор: метеороид, вошедший в атмосферу Земли и сгорающий.

– Метеоритный дождь: небесное явление, при котором можно наблюдать несколько метеоров, исходящих от одного и того же радианта.

– Комета: грязный снежный ком, сделанный из рыхлого материала, скрепленного замерзшими газами.

– Радиант: точка на небе, из которой, по-видимому, исходят метеоры метеорного дождя.

источники:

– «Ориониды: ждите ночи падающих звезд в этом месяце», Forbes

– «Космические камни 101: Что такое метеороиды, метеоры и метеориты?», НАСА