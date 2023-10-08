Миссия НАСА Psyche по исследованию металлического астероида и раскрытию секретов формирования планет

НАСА собирается запустить миссию «Психея» на этой неделе, отправившись в путешествие по изучению уникального астероида, который, как полагают, состоит в основном из металла. Космический корабль будет исследовать астероид по имени Психея, чтобы получить представление о формировании планет в нашей Солнечной системе.

Запуск состоится с использованием ракеты SpaceX Falcon Heavy со стартового комплекса 39А в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде. Как только космический корабль преодолеет атмосферу Земли, он пролетит около 2.2 миллиарда миль, чтобы достичь пояса астероидов, расположенного между Марсом и Юпитером. Ожидаемое прибытие на Психею запланировано на 2029 год, после почти шестилетнего путешествия.

Достигнув пункта назначения, космический корабль начнет свою основную миссию в августе 2029 года. Оснащенный современными инструментами, включая камеру, спектрометр и магнитометр, «Психея» внимательно исследует металлический астероид, диаметр которого составляет около 170 миль. Психика представляет особый интерес для ученых, поскольку считается, что она является ядром планетезимали, ранней стадии формирования планеты. Результаты этой миссии могут дать ценную информацию о ранних стадиях развития нашей Солнечной системы и процессах, связанных с созданием каменистых планет, таких как Земля и Марс.

В его путешествии космический корабль Psyche сопровождает вторичная полезная нагрузка под названием Deep Space Optical Communications (DSOC). Целью этой демонстрации технологии является проверка использования лазеров для передачи данных из-за Луны, что позволит улучшить пропускную способность связи для будущих миссий НАСА. DSOC будет путешествовать вместе с Psyche и работать в течение первых двух лет миссии, оценивая эффективность этой новой системы связи.

Чтобы стать свидетелем этого захватывающего события запуска, НАСА будет вести прямую трансляцию этого события на своих телевизионных каналах. Репортаж начнется в 9:15 утра по восточному времени (6:15 утра по тихоокеанскому времени) в четверг, 12 октября, а начало запланировано на 10:16 утра по восточному времени (7:16 утра по тихоокеанскому времени). Поскольку в тот же день состоится выход в открытый космос, репортаж о выходе в открытый космос будет транслироваться на общественном канале NASA TV, а запуск Psyche будет показан на медиа-канале NASA Television. Кроме того, зрители могут подключиться к странице НАСА на YouTube или посмотреть встроенное видео на их веб-сайте.

Эта революционная миссия обещает раскрыть тайны формирования планет и предоставить ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы. Волнение растет по мере того, как НАСА готовится запустить космический корабль «Психея» в его амбициозное путешествие по исследованию загадочного металлического астероида Психея.

источники:

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/Университет штата Аризона/Космические системы Лорал/Питер Рубин