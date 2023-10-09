НАСА представит образец астероида Бенну во время миссии OSIRIS-REx

НАСА собирается представить образец, собранный с астероида Бенну во время миссии OSIRIS-REx. Космическое агентство будет транслировать это событие в среду. Миссия OSIRIS-REx ознаменовала собой первое в истории НАСА получение образца с далекого астероида. Сложная операция включала посадку космического корабля на скалу, сбор и хранение материалов, а также доставку их обратно на Землю.

Миссия, стартовавшая в сентябре 2016 года, успешно собрала образец четыре года спустя. Космический корабль доставил образец в капсуле, которая, как и планировалось, приземлилась в пустыне штата Юта. После хранения в чистой комнате рядом с местом приземления капсула была доставлена ​​в Космический центр Джонсона в Хьюстоне, где она будет открыта. Это позволит начать годы научных исследований, которые дадут ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и происхождении жизни на Земле.

Билл Нельсон, глава НАСА, охарактеризовал эту миссию как «приносящую нечто экстраординарное: самый большой образец астероида, когда-либо полученный на Земле». Он также пояснил, что этот образец поможет ученым исследовать формирование планет, углубить наше понимание астероидов, которые потенциально могут повлиять на Землю, и даст представление о происхождении и формировании нашей Солнечной системы.

В настоящее время ученые проводят первоначальный анализ материала Бенну. Аналитические инструменты, такие как сканирующий электронный микроскоп (SEM), инфракрасные измерения и дифракция рентгеновских лучей (XRD), будут использоваться для лучшего понимания образца. Эти тесты дадут базовое понимание материала Бенну и откроют путь для дальнейших детальных исследований.

Образец с астероида Бенну будет представлен во время специального мероприятия в 11 часов утра по восточному времени в среду, 11 октября. За событием можно будет наблюдать через видеоплеер, встроенный в верхнюю часть веб-сайта НАСА, или посетив NASA TV. Не пропустите эту захватывающую веху в освоении космоса.

источники:

– НАСА покажет образец с астероида Бенну во время миссии OSIRIS-REx.

– Изображение: НАСА