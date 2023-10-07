Возможность стать свидетелем небесного зрелища: кольцевого солнечного затмения

Небесное чудо украсит небо 14 октября, покорив сердца миллионов жителей США, а также людей в Центральной и Южной Америке. Событие, известное как кольцевое солнечное затмение, откроет захватывающий вид для тех, кто станет свидетелем прохождения Луны перед Солнцем, создавая завораживающий эффект «огненного кольца». Другим повезет увидеть частичное солнечное затмение, когда часть Луны пересекает нашу сияющую звезду. Частное затмение будет видно во всех 48 смежных штатах США.

Однако очень важно помнить, что смотреть прямо на Солнце во время кольцевого солнечного затмения может быть опасно и привести к серьезным травмам глаз. По данным НАСА, для обеспечения безопасности необходимы специальные средства защиты глаз, предназначенные для наблюдения за солнечным светом. Даже использование камеры или телескопа для наблюдения за затмением без соответствующих фильтров может привести к мгновенному повреждению глаз. Поэтому необходимо проявлять осторожность и принимать необходимые меры предосторожности.

Для безопасного наблюдения кольцевого солнечного затмения необходимо использовать утвержденные защитные очки или солнечные наблюдатели, соответствующие международному стандарту «ISO 12312-2». Следует избегать использования поврежденных или поцарапанных зрительных очков; при необходимости их можно носить поверх обычных очков. Крайне важно не убирать зрителей, пока вы не отвернетесь от солнца.

Если у вас нет очков для наблюдения за затмением, существуют альтернативные методы косвенного наблюдения за затмением. НАСА предлагает построить проектор-обскуру как безопасный способ наблюдать за этим явлением. Кроме того, важно соблюдать осторожность при покупке очков для наблюдения за затмением или просмотра солнечной энергии в Интернете. Американское астрономическое общество (ААС) предоставляет список проверенных продавцов, чтобы гарантировать, что вы покупаете надежные и безопасные продукты.

Хотя полное кольцевое затмение будет видно по траектории от Орегона через Техас, те, кто находится за пределами этого пути, все равно могут испытать частичное затмение. На веб-сайте Великого американского затмения представлены карты и графики для разных регионов с указанием того, когда и где можно будет увидеть затмение.

Это предстоящее событие, которое произойдет 14 октября 2023 года, станет последним кольцевым солнечным затмением, видимым из США до 21 июня 2039 года. Воспользуйтесь возможностью стать свидетелем этого небесного зрелища, но не забудьте уделить приоритетное внимание безопасности, чтобы по-настоящему оценить чудеса космоса.

Источник: НАСА (https://science.nasa.gov/).