Недавно открытая комета Нисимура появится редко

Комета Нисимура, открытая только в августе, в настоящее время проходит мимо Земли впервые за более чем 400 лет. Это редкое небесное явление будет видно наблюдателям в Северном полушарии в течение следующих нескольких дней, когда оно пронесется мимо нашей планеты 12 сентября.

Комета размером около километра в поперечнике пройдет на расстоянии 125 миллионов километров от Земли, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, хотя для лучшего обзора рекомендуется использовать бинокль или телескоп из-за ее слабости. По мере приближения кометы к Солнцу она станет ярче и 17 сентября достигнет ближайшей точки к нашей звезде, а затем отправится обратно за пределы Солнечной системы.

Чтобы обнаружить Нисимуру из северного полушария, наблюдателям следует посмотреть на северо-восточный горизонт примерно за 1.5 часа до рассвета. Ожидается, что комета поднимется между созвездиями Рака и Льва и приблизится к Венере. По словам итальянского астронома Джанлуки Маси, эта неделя представляет собой последний реальный шанс увидеть комету из Северного полушария до того, как она скроется под ярким светом Солнца.

После прохождения мимо Солнца Нисимура должна быть видна в южном полушарии, а к концу месяца появится низко в вечерних сумерках. Открытие кометы совершил астроном-любитель Хидео Нисимура, и она носит его имя. Это первый визит Нисимуры примерно за 430 лет, произошедший незадолго до изобретения Галилеем телескопа.

источники:

– Центр НАСА по изучению околоземных объектов.

– Планетарное общество

- Ассошиэйтед Пресс