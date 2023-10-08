Будьте готовы к метеорному дождю Дракониды на этих выходных

Пик метеорного потока Дракониды ожидается 8 октября, что делает его идеальным занятием на выходных для наблюдателей за звездами. В отличие от многих других метеорных потоков, Дракониды видны сразу после наступления темноты и в вечерние часы, поэтому нет необходимости ложиться спать допоздна. Однако этот поток довольно редкий: по небу проносится всего около 10 метеоров в час.

Метеорный поток Дракониды создан обломками кометы 21P/Джакобини-Циннера. Он получил свое название от созвездия Дракона Дракона, поскольку метеоры, кажется, летят именно с этого направления. Эти метеоры движутся медленнее, чем метеоры других потоков, поэтому их можно увидеть в течение одной или двух секунд. Кроме того, поскольку Луна освещена всего на 23%, слабые метеоры будет легче обнаружить, когда наступит ночь.

Хотя Дракониды обычно представляют собой умеренный дождь, были случаи, когда он превращался в метеорный шторм с тысячами метеоров в час. В последний раз это произошло в 2018 году, а следующий возможный всплеск произойдет не раньше 2025 года. Чтобы поймать метеоритный дождь, все, что вам нужно, — это шезлонг с откидной спинкой или удобное место для лежания и широкий обзор неба. Избегание светового загрязнения идеально подходит для лучшей видимости.

Если Дракониды не оправдали ваших ожиданий или плохая погода закрывает вам обзор, в этом году вас ждет еще несколько метеорных потоков. Ориониды, Южные Тауриды, Северные Тауриды, Леониды, Геминиды и Урсиды имеют пиковые даты в период с октября по декабрь. Кроме того, есть еще несколько примечательных небесных событий, таких как кольцевое солнечное затмение 14 октября и частичное лунное затмение 28 октября. Обязательно возьмите с собой камеру, чтобы снять покадровые видеоролики или фотографии с длинной выдержкой.

Итак, будьте готовы к ослепительному зрелищу метеоров в эти выходные и не забудьте найти темное место вдали от городских огней, чтобы получить наилучшие впечатления.

Определения:

– Метеоритный дождь: небесное явление, происходящее, когда Земля проходит через следы обломков, оставленные кометами и астероидами, в результате чего кусочки камня и льда попадают в атмосферу Земли и сгорают, создавая видимые полосы света.

– Метеоритный шторм: необычное событие во время метеорного дождя, когда в час видно исключительно большое количество метеоров.

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