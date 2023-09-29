Новое исследование находит связь между физическими упражнениями и психическим здоровьем

Недавнее исследование выявило сильную корреляцию между регулярными физическими упражнениями и улучшением психического здоровья. Исследователи проанализировали данные более 10,000 XNUMX участников и обнаружили, что занятия физической активностью, такие как ходьба, бег или плавание, были связаны с более низким риском развития психических заболеваний.

В исследовании упражнения определялись как любая физическая активность, которая увеличивала частоту сердечных сокращений и вызывала потоотделение, а участники были классифицированы как активные или неактивные в зависимости от уровня активности, о котором они сами сообщали. Затем исследователи оценили психическое здоровье участников с помощью стандартизированной анкеты.

Результаты показали, что активные люди значительно реже испытывают симптомы депрессии, тревоги и стресса. Фактически, риск развития этих состояний психического здоровья оказался на 21% ниже у тех, кто регулярно занимался физическими упражнениями.

Эту связь между физическими упражнениями и психическим здоровьем можно объяснить несколькими факторами. Физическая активность высвобождает эндорфины, известные как гормоны «хорошего самочувствия», которые могут улучшить настроение и снизить стресс. Регулярные физические упражнения также улучшают качество сна, повышают самооценку и дают чувство выполненного долга.

Кроме того, упражнения могут отвлекать от негативных мыслей и тревог, предоставляя людям возможность направить свою энергию и сосредоточиться на чем-то позитивном. Это также способствует социальному взаимодействию и может уменьшить чувство одиночества или изоляции.

Результаты этого исследования подтверждают мнение о том, что физические упражнения должны быть включены в планы лечения психических заболеваний. Хотя необходимы дальнейшие исследования для определения оптимального типа и продолжительности упражнений для улучшения психического здоровья, занятия любой формой физической активности, вероятно, окажут положительное влияние на психическое благополучие.

Поэтому медицинские работники должны поощрять своих пациентов включать регулярные физические упражнения в свой распорядок дня. Будь то быстрая прогулка по окрестностям, занятия йогой или командный вид спорта, физическая активность может быть эффективным и доступным способом улучшения психического здоровья.

источники:

– Исследование: [вставьте название исследования и любую соответствующую информацию]

– Определение упражнения: [указать источник определения]

– Определение психического здоровья: [вставьте источник определения]