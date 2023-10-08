Наслаждение ранним утром: Венера и серп Луны в соединении

Утром во вторник, 10 октября, у наблюдателей будет возможность стать свидетелями потрясающего небесного зрелища на восточном небе. Примерно за три часа до восхода солнца планета Венера и серп Луны, освещенный на 17%, будут находиться на расстоянии всего 5 градусов друг от друга, что сделает их легко видимыми невооруженным глазом. Поскольку Луна взойдет примерно за полчаса до Венеры, у зрителей будет возможность наблюдать два небесных тела бок о бок.

В дополнение к этому очаровательному соединению зрители также смогут увидеть пару ярких звезд, окружающих полумесяц и Венеру. Расположенная перед созвездием Льва, Луна будет расположена между двумя самыми яркими звездами Льва: Альгиебой и Регулом. Регул, также известный как Львиное Сердце, является 21-й по яркости звездой на небе и находится примерно в 79 световых годах от Солнечной системы. Это часть серпа Льва, которая выглядит как перевернутый вопросительный знак.

Всего внутри серпа шесть звезд, внизу находится Регул. По другую сторону полумесяца зрители смогут наблюдать Альгиебу, которая находится примерно в 130 световых годах от Солнечной системы. Альгиеба считается одной из самых ярких двойных звезд на ночном небе, и при наблюдении в хороший небольшой телескоп ее можно разделить на пару золотых звезд.

В то время как серп Луны будет постепенно удаляться от Венеры и ярких звезд, следуя по своей орбите, можно будет увидеть еще больше захватывающих дух зрелищ. Утром в среду, 11 октября, и в четверг, 12 октября, Луна будет казаться еще тоньше, с освещенностью всего 10% и 5% соответственно. Эти наблюдения произойдут по мере приближения Луны к фазе новолуния, кульминацией которой станет солнечное затмение, которое будет видно по всей Америке в субботу, 14 октября.

источники:

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