Исследование мозга животных: МРТ и создание атласов мозга

Ученые используют магнитно-резонансную томографию (МРТ) для изучения мозга животных и создания атласов мозга разных видов. Эти атласы, которые в настоящее время отображают мозг здоровых животных и трупов, призваны разработать протоколы сканирования и обеспечить базовое понимание структуры мозга. Конечная цель — использовать эти атласы в исследовательских целях и помочь в диагностике и лечении различных заболеваний и состояний.

На данный момент атласы мозга созданы для таких видов, как домашние собаки, кошки, лошади и овцы. Благодаря этим атласам исследователи узнали, что безопасное обезболивание животного для сканирования, сохраняя при этом его неподвижность, является деликатным процессом. Сканирование также выявило области функциональной активации, такие как части мозга, которые загораются, когда виляют хвостом или получают шлепок.

Дальнейший анализ атласов головного мозга будет включать изучение патологий и состояний покоя. Исследователи из Университета Иллинойса нанесли на карту мозг бородатого дракона, популярной домашней рептилии в США. Этот отход от изучения собак, кошек и лошадей в области картирования мозга животных дал ценную информацию о развитии равновесия, движений и зрения у этого вида.

Другие рептилии, такие как токайский геккон, зеленый анол, подвязочная змея и желтовато-коричневый дракон, также имеют свои собственные атласы мозга на основе МРТ. Хотя некоторые из этих атласов создавались с использованием трупов из-за рисков анестезии.

Помимо изучения рептилий, ученые также используют магнитно-резонансную микроскопию высокого разрешения для исследования мозга насекомых. Это позволяет им раскрыть внутреннюю работу насекомых, таких как тараканы и гусеницы, а также узнать, как структуры их мозга различаются на протяжении их жизненного цикла.

Источник: Hindustan Times