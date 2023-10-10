Редкое солнечное затмение «Огненное кольцо»: как его безопасно наблюдать и защитить глаза

Редкое небесное событие, называемое кольцевым солнечным затмением, также известное как затмение «огненного кольца», должно произойти в субботу, 14 октября. Это затмение будет видно в некоторых частях Соединенных Штатов, при этом все 48 нижних штатов будут иметь возможность стать свидетелями части затмения. Это явление возникает, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но находится в самой дальней точке своей орбиты, что не позволяет ей полностью закрыть Солнце и создать кольцо света.

Важно отметить, что взгляд прямо на солнце во время затмения без надлежащей защиты глаз может привести к необратимому повреждению глаз. НАСА заявляет, что никогда не безопасно смотреть прямо на Солнце во время затмения. Вместо этого зрителям следует использовать специальные средства защиты глаз, например одобренные солнцезащитные очки (также известные как очки для наблюдения за затмением) или портативный солнечный наблюдатель.

Обычных солнцезащитных очков недостаточно для безопасного наблюдения за затмением. НАСА подчеркивает, что даже если солнцезащитные очки темные, они не обеспечивают адекватной защиты. Утвержденные солнечные наблюдатели в тысячи раз темнее и должны соответствовать международному стандарту ISO 12312-2. Эти средства просмотра должны закрывать как правый, так и левый глаз и иметь этикетки с указанием производителя, инструкциями по безопасному использованию и предупреждениями о любых опасностях.

Также важно избегать использования камер, биноклей, телескопов или любых других устройств для наблюдения за затмением в очках для затмения или при использовании портативного солнечного наблюдателя. Концентрированные солнечные лучи могут вызвать серьезные травмы глаз, поскольку они прожигают фильтр.

Если у вас нет доступа к очкам для затмения или портативному солнечному наблюдателю, вы можете создать проектор для затмения в качестве метода непрямого наблюдения. НАСА рекомендует использовать для изготовления проектора картонную коробку, белый лист бумаги, скотч, ножницы и кусок алюминиевой фольги. Сделав небольшое отверстие в фольге и проецируя изображение Солнца на бумагу, вы можете безопасно наблюдать затмение, не глядя прямо на солнце.

Помните, что наблюдать затмение без защиты глаз безопасно только во время его полноты, когда Солнце полностью закрыто Луной. Как только снова появится хотя бы небольшая полоска Солнца, необходимо снова использовать очки для затмения или портативный солнечный наблюдатель.

Перед использованием важно осмотреть очки для затмений или портативные наблюдатели на предмет повреждений и выбросить их, если они порваны или поцарапаны. Детей следует проинструктировать, как правильно наблюдать за затмением, и всегда следует контролировать их использование очков для наблюдения за затмением или портативных солнечных наблюдателей.

По данным НАСА, энтузиасты астрономии могут рассчитывать на следующее полное солнечное затмение, которое пройдет в Северной Америке 8 апреля 2024 года.

источники:

- НАСА

– Космос.com