Сила и ограничения любви: обучение «Серебряной воде» Эми Блум

Резюме:

Юнь Ли, писательница, рассказывает о своем опыте преподавания рассказа Эми Блум «Серебряная вода» в течение 12 лет. История рассказывает о рассказчице Вайолет и ее сестре Роуз, страдающей психическим заболеванием. Каждый семестр Ли заставляла своих студентов читать историю и участвовать в обсуждении ее тем и ремесел. Она глубоко прониклась этой историей и использовала ее как средство размышления о своем жизненном опыте, включая потерю сына. Обучая «Серебряной воде», Ли осознал силу и ограничения любви перед лицом разрушительных проблем.

В своей статье Ли исследует влияние случайных встреч на наш жизненный путь. Она считает, что занятия по написанию художественной литературы у Джеймса Алана Макферсона стали определяющим моментом, который побудил ее продолжить писательскую карьеру. Макферсон познакомил ее с рассказами Исаака Бабеля и романом Эми Блум «Приди ко мне», который оказал на нее неизгладимое влияние. Ли подчеркивает, как различные встречи и слова поддержки могут сформировать жизненную траекторию.

Ли находила утешение и вдохновение в преподавании «Серебряной воды» каждый семестр. Эта история, в которой рассказывается о психических заболеваниях и сложностях отношений между братьями и сестрами, глубоко нашла в ней отклик. Темы жизни и смерти и музыка, льющаяся между ними, принесли утешение среди испытаний ее собственной жизни. Трагическая потеря сына еще больше усилила значение этой истории.

Обучая «Серебряной воде», Ли пришел к пониманию ограничений любви. Любовь, хоть и могущественна, не может решить все жизненные проблемы. Оно не может предотвратить психические заболевания или защитить близких от боли. Ли размышляет о суждениях, с которыми она столкнулась со стороны других относительно ее собственной борьбы с суицидальной депрессией. Она признает, что любовь, хотя и необходима, не гарантирует решения или лекарства в самые мрачные моменты жизни.

В конечном счете, опыт Ли с «Серебряной водой» иллюстрирует то глубокое влияние, которое литература может оказать на нашу жизнь. Это позволяет нам исследовать разные точки зрения, размышлять над глубокими вопросами и находить утешение в трудные времена. Изучая эту историю, Ли нашла отражение своего собственного опыта и напоминание о сложностях любви и утраты.

Определения:

– Рассказ: вымышленный рассказ, короче романа.

– Ремесло: методы и навыки, используемые при создании письменного произведения.

– Психическое заболевание: состояние, которое влияет на мысли, эмоции и поведение человека, часто приводящее к дистрессам и нарушению функционирования.

– Отношения между братьями и сестрами: отношения между братьями и сестрами.

– Утешение: Утешение или облегчение в трудные времена.

– Траектория: Курс или путь, по которому следует что-то.

источники:

– «Сила и ограничения любви: преподавание «Серебряной воды» Эми Блум», Июнь Ли