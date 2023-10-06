Защита самооценки при неудаче в достижении карьерных целей

Резюме: Недавнее исследование, проведенное исследователями из Университета штата Огайо, показывает, что то, как люди воспринимают и интерпретируют неудачи в карьерных целях, может повлиять на их самооценку. Исследование показало, что люди, которые рассматривали неудачи как ступеньки к новым возможностям, не испытывали снижения самооценки, независимо от того, сколько раз они терпели неудачу. С другой стороны, те, кто считал, что их неудачи ухудшают их положение, сообщали о снижении самооценки. Результаты подчеркивают важность того, как люди воспринимают и интерпретируют свои неудачи в поддержании позитивного образа себя.

В исследовании приняли участие студенты бакалавриата, которых попросили поразмышлять о неудачах в достижении карьерных целей и оценить свое сожаление по поводу отказа от прошлых целей. Студенты также выполнили измерения самооценки. Результаты показали, что у студентов, которые неоднократно сообщали об отказе от карьерных целей, со временем наблюдалось снижение самооценки. Однако, когда в уравнение было учтено сожаление, у людей, которые мало сожалели об изменении своих карьерных целей, самооценка изменилась незначительно, в то время как у тех, кто сильно сожалел, наблюдалось снижение самооценки.

Результаты показывают, что люди должны относиться к неудачам таким образом, чтобы они могли учиться и расти на своем опыте. Такие методы, как поиск выгод, который включает в себя поиск положительных аспектов сложной ситуации, могут помочь людям переосмыслить свои неудачи и защитить свою самооценку. Исследование подчеркивает важность того, как люди воспринимают и интерпретируют неудачи в формировании своей самооценки и долгосрочного благополучия.

Хотя это исследование было сосредоточено на студентах бакалавриата, исследователи отметили, что результаты имеют более широкое значение для людей всех возрастов и этапов карьеры. Важно признать, что неудача является частью жизни, и то, как люди интерпретируют неудачу и реагируют на нее, может оказать существенное влияние на их самооценку и общее психологическое благополучие. Рассматривая неудачи как возможности для роста и обучения, люди могут защитить свою самооценку и сохранить позитивное самоощущение даже перед лицом неудач.

Источник: Университет штата Огайо.

Определения:

– Самооценка: общая оценка человеком своей ценности и ценности.

– Карьерные цели: конкретные цели и стремления, связанные с профессиональным развитием и успехом.

источники:

– Патрик Дж. Кэрролл и др., Последствия качества и количества изменений в сторону понижения возможных «я» для изменений в основных «я», Журнал развития взрослых (2023). DOI: 10.1007/s10804-023-09461-8

– Получено с https://phys.org/news/2023-10-self-оценка-career-goal-dies.html.