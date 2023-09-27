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Как сфотографировать солнечное затмение «Огненное кольцо» 14 октября

ByМамфо Брешиа

сентябрь 27, 2023
Как сфотографировать солнечное затмение «Огненное кольцо» 14 октября

14 октября Северная Америка станет свидетелем редкого солнечного затмения, известного как «огненное кольцо». Это будет первое солнечное затмение с 2021 года, и его лучше всего будет видно с дороги, проходящей через США. Независимо от того, используете ли вы ручную камеру или смартфон, здесь есть все, что вам нужно знать о фотографировании этого события.
Для обеспечения безопасности крайне важно использовать очки для наблюдения за солнечным затмением или солнечные фильтры при просмотре и фотографировании затмения. Не следует использовать фильтры нейтральной плотности и поляризационные фильтры. Вы можете выбирать между алюминизированными майларовыми фильтрами или оптически плоскими ввинчивающимися стеклянными фильтрами с металлическим покрытием. Кроме того, вы можете сделать солнечный фильтр самостоятельно, используя пленку Baader AstroSolar. Солнечная пленка Baader считается самым безопасным вариантом, ее можно прикрепить к линзе с помощью малярного скотча или синей малярной ленты.
Место, где вы сфотографируете затмение, повлияет на результаты. Если вам нужен эффект симметричного кольца, вы должны находиться близко к центральной линии траектории затмения. Однако для более необычного кадра «разорванного кольца» вы можете оказаться на краю тропы. Такие приложения, как The Photographer's Ephemeris, PhotoPills и PlanIt Pro, могут помочь вам спланировать снимок и определить видимость затмения из определенного места.
Делая снимок затменного Солнца крупным планом, используйте штатив и телеобъектив. Автофокусируйтесь по краю луны и постоянно проверяйте фокусировку. Рассмотрите возможность использования звездного трекера для получения лучших результатов. Настройки изображения могут различаться, но ISO 100, f/5.6 и выдержка от 1/30 до 1/250 являются хорошими отправными точками. Если вы хотите запечатлеть последовательность, широкоугольный составной снимок, показывающий развитие затмения, этого можно сделать, проявив терпение и осторожность.
Не забудьте насладиться событием, запечатлевая красоту солнечного затмения на фотографиях.
источники:
– Космос.com

By Мамфо Брешиа

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