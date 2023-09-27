Как сфотографировать солнечное затмение «Огненное кольцо» 14 октября

14 октября Северная Америка станет свидетелем редкого солнечного затмения, известного как «огненное кольцо». Это будет первое солнечное затмение с 2021 года, и его лучше всего будет видно с дороги, проходящей через США. Независимо от того, используете ли вы ручную камеру или смартфон, здесь есть все, что вам нужно знать о фотографировании этого события.

Для обеспечения безопасности крайне важно использовать очки для наблюдения за солнечным затмением или солнечные фильтры при просмотре и фотографировании затмения. Не следует использовать фильтры нейтральной плотности и поляризационные фильтры. Вы можете выбирать между алюминизированными майларовыми фильтрами или оптически плоскими ввинчивающимися стеклянными фильтрами с металлическим покрытием. Кроме того, вы можете сделать солнечный фильтр самостоятельно, используя пленку Baader AstroSolar. Солнечная пленка Baader считается самым безопасным вариантом, ее можно прикрепить к линзе с помощью малярного скотча или синей малярной ленты.

Место, где вы сфотографируете затмение, повлияет на результаты. Если вам нужен эффект симметричного кольца, вы должны находиться близко к центральной линии траектории затмения. Однако для более необычного кадра «разорванного кольца» вы можете оказаться на краю тропы. Такие приложения, как The Photographer's Ephemeris, PhotoPills и PlanIt Pro, могут помочь вам спланировать снимок и определить видимость затмения из определенного места.

Делая снимок затменного Солнца крупным планом, используйте штатив и телеобъектив. Автофокусируйтесь по краю луны и постоянно проверяйте фокусировку. Рассмотрите возможность использования звездного трекера для получения лучших результатов. Настройки изображения могут различаться, но ISO 100, f/5.6 и выдержка от 1/30 до 1/250 являются хорошими отправными точками. Если вы хотите запечатлеть последовательность, широкоугольный составной снимок, показывающий развитие затмения, этого можно сделать, проявив терпение и осторожность.

Не забудьте насладиться событием, запечатлевая красоту солнечного затмения на фотографиях.

источники:

– Космос.com

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