Как безопасно наблюдать солнечное затмение без очков

В связи с солнечным затмением, которое будет наблюдаться в США и за их пределами в субботу, 14 октября, многие люди задаются вопросом, как лучше всего наблюдать это событие и можно ли наблюдать его без использования специальных очков. Однако важно отметить, что солнцезащитные фильтры необходимы каждому в любое время во время затмения.

Те, кто окажется на расстоянии 125 миль от Орегона до Техаса, станут свидетелями «огненного кольца» вокруг Луны на несколько минут в середине частичного солнечного затмения, продолжающегося несколько часов. Остальная часть Северной, Центральной и Южной Америки испытает частичное солнечное затмение различной величины.

На этом позднем этапе лучший способ приобрести очки солнечного затмения — в местном магазине или научном музее, где продаются товары известных производителей, таких как American Paper Optics или Rainbow Symphony/Thousand Oaks Optical. На многих местных мероприятиях по наблюдению затмений также будут присутствовать продавцы, продающие безопасные очки для солнечного затмения.

Крайне важно не пытаться сделать очки солнечного затмения самостоятельно, используя случайные материалы, которые можно найти дома. Доктор Ральф Чоу, ведущий эксперт по безопасности глаз при затмении, советует не делать этого, заявляя, что этим самодельным очкам не хватает плотности и качества, необходимых для надлежащей защиты глаз. Вместо этого всегда лучше использовать сертифицированные очки солнечного затмения.

Если вы ищете бесплатные очки для наблюдения за солнечным затмением, проект Solar Eclipse Activity for Libraries распределяет пять миллионов пар очков для наблюдения за солнечным светом в 10,000 XNUMX библиотек по всей территории США.

Важно отметить, что обычные солнцезащитные очки не обеспечивают достаточной защиты для наблюдения за солнцем во время затмения. Они блокируют лишь небольшой процент света и не предназначены для наблюдения за прямыми солнечными лучами. Точно так же сварочные фильтры, используемые для большинства сварочных работ, не подходят для безопасного наблюдения за солнечным затмением. Единственные сварочные фильтры, безопасные для прямых солнечных лучей, — это затемненные фильтры 13 или 14, которые намного темнее и обычно не продаются в магазинах сварочных материалов.

Чтобы безопасно наблюдать затмение без очков, лучше всего наблюдать за проекцией Солнца, а не смотреть прямо на него. Это можно сделать с помощью бинокля и штатива, чтобы создать солнечный проектор, с помощью телескопа, чтобы построить солнечную воронку, или спроецировать изображение солнца через отверстия кухонного дуршлага или шумовки на ровную поверхность. Альтернативно, стоя под деревом, вы также можете создавать изображения полумесяца солнца, отфильтрованные сквозь листья.

Не забудьте уделить первоочередное внимание безопасности глаз при наблюдении солнечного затмения. Наслаждайтесь этим редким небесным событием, а если у вас возникнут какие-либо вопросы, обратитесь к надежным источникам за самой актуальной информацией о безопасности глаз во время затмения.

Определения:

– Солнечное затмение: небесное событие, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, частично или полностью блокируя солнечный свет.

– Очки солнечного затмения: специализированные очки, предназначенные для защиты глаз от вредного солнечного излучения во время затмения.

– Тень 13 или 14: сварочные фильтры, достаточно темные, чтобы безопасно видеть солнце во время затмения.

– Проекция: метод косвенного наблюдения за солнцем путем проецирования его изображения на поверхность с помощью различных оптических инструментов.

Источник: Эта статья основана на информации из различных источников, в том числе доктора Ральфа Чоу, Американского астрономического общества, Фонда Гордона и Бетти Мур и проекта «Действия по солнечному затмению для библиотек».