Понимание жизни через теорию сборки: новый взгляд

Ученые уже давно бьются над загадкой жизни: как живые существа возникают из неживой материи? Хотя современная физика преуспевает в разгадке поведения частиц и галактик, ей не удается объяснить сложности жизни. Однако недавнее предложение исследователей предполагает, что теория сборки может стать ключом к пониманию этой фундаментальной загадки.

Теория сборки, недавно опубликованная в журнале Nature, представляет собой новаторский подход, который фокусируется на сложности и информации как основе жизни. Это предполагает, что жизнь — это эмерджентное свойство, концепция, которую физики часто используют для описания явлений, которые превосходят сумму их отдельных компонентов. Например, вода кажется влажной, хотя составляющие ее молекулы сами по себе не являются мокрыми. Теория сборки направлена ​​​​на понимание того, как сложность и информация возникают в химических системах.

В основе теории сборки лежит идея о том, что история формирования определяет объекты, а не рассматривает их как неизменяемые сущности. Следовательно, в теории вводится понятие «индекс сборки». Этот индекс количественно определяет минимальное количество шагов, необходимых для создания объекта, и измеряет уровень «отбора», необходимого для создания коллекции объектов.

Чтобы проверить обоснованность теории сборки, ученые провели эксперименты, такие как использование масс-спектрометрии, инфракрасной спектроскопии и ЯМР-спектроскопии, для измерения индекса сборки различных молекул. Эти эксперименты показывают, что молекулам, связанным с жизнью, требуется больше шагов и информации для сборки, чем молекулам, не связанным с жизнью. Подтверждая эти предсказания, ученые получают представление о происхождении жизни, предполагая, что существует порог, когда молекулы становятся достаточно сложными, чтобы использовать информацию для самовоспроизведения.

Чтобы глубже разобраться в происхождении жизни, исследователи планируют создать в лаборатории химический суп. Эта экспериментальная установка позволит им наблюдать индекс сборки и рост системы по мере образования новых молекул с течением времени. Путем точной настройки скорости и условий реакции ученые надеются изучить переход от нежизни к жизни, проверяя предсказания, сделанные теорией сборки.

Последствия теории сборки выходят за рамки биологии. Эта основа может вдохновить на исследования сложных систем, таких как агрегаты материалов, полимеры и искусственная химия. Он предлагает потенциал для раскрытия универсальных принципов иерархического построения, выходящих за рамки биологии.

Когда мы преодолеваем сложности понимания жизни, теория сборки открывает новую перспективу, которая бросает вызов традиционному научному мышлению. Раскрывая тайны возникновения и построения сложных систем, эта теория обещает пролить свет на фундаментальную природу самой жизни.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое теория сборки?

Ответ: Теория сборки — это новый подход к пониманию жизни на фундаментальном уровне. Он фокусируется на сложности и информации как основных элементах, которые порождают жизнь.

Вопрос: Что говорит теория сборки о возникновении жизни?

Ответ: Теория сборки предполагает, что существует порог, когда молекулы становятся достаточно сложными, чтобы использовать информацию для самовоспроизведения, что знаменует возникновение жизни из нежизни.

Вопрос: Как можно экспериментально проверить теорию сборки?

Ответ: Ученые используют такие методы, как масс-спектрометрия, инфракрасная спектроскопия и ЯМР-спектроскопия, для измерения индекса сборки молекул, который указывает количество шагов и информацию, необходимую для сборки.

Вопрос: Каковы более широкие последствия теории сборки?

Ответ: Теория сборки может применяться за пределами биологии и вдохновлять на исследования таких систем, как агрегаты материалов, полимеры и искусственная химия. Это дает возможность раскрыть универсальные принципы иерархического построения.

Вопрос: Как теория сборки может способствовать нашему пониманию эволюции?

Ответ: Теория сборки может помочь отследить, как более мелкие молекулы объединяются в более крупные объекты: от фрагментов клеток до образования аминокислот и нуклеотидов. Это понимание может дать понимание эволюционных переходов.