Суперконтинент Пангея Ультима: неблагоприятные условия для млекопитающих

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Лидса и Северо-Западного университета в США, показало, что формирование суперконтинента Пангея Ультима, которое, по прогнозам, произойдет через 250 миллионов лет, создаст негостеприимные условия для большинства млекопитающих. Ожидается, что Пангея Ультима будет сосредоточена над экватором и будет испытывать чрезвычайно высокие температуры поверхности суши.

Исследователи использовали моделирование, чтобы предсказать влияние Пангеи Ультима на климат Земли. Они обнаружили, что температура на суперконтиненте может превышать 40 ℃ в самые жаркие месяцы, а в некоторых районах температура превышает 50 ℃. В настоящее время млекопитающие могут выжить примерно на двух третях поверхности Земли, но с образованием Пангеи Ультима обитаемые площади сократятся всего до 54%.

Основной причиной повышения температуры является прогнозируемое расположение Пангеи Ультима, центр которой будет находиться на экваторе. Другие факторы, такие как возвышение суши, отсутствие ледниковых щитов и изменения в характере растительности, также будут способствовать потеплению. Кроме того, по оценкам исследователей, Солнце будет на 2.5% ярче, чем в его нынешнем состоянии, что еще больше повысит температуру суши на Земле.

Исследование также подчеркивает неопределенность относительно уровня CO₂ в атмосфере во время формирования Пангеи Ультима. Если концентрация CO₂ достигнет примерно 613 частей на миллион (ppm) по сравнению с нынешним фоновым уровнем около 420 ppm, средняя температура поверхности земли может колебаться от 30℃ до 35℃, что приведет к дальнейшему снижению обитаемости Земли.

Исследование подчеркивает, что млекопитающие адаптируются к изменениям окружающей среды благодаря своей способности регулировать температуру тела. Однако, когда окружающий воздух становится горячее температуры кожи, млекопитающие с трудом отдают тепло, что приводит к перегреву. Определенные температурные пороги, такие как температура по влажному термометру 35 ℃, представляют опасность для млекопитающих, потенциально вызывая тепловой удар и повреждение органов.

Хотя млекопитающие в прошлом пережили теплые периоды, такие как палеоцен-эоценовый термический максимум, формирование Пангеи Ультима представляет собой уникальные проблемы. В отличие от предыдущих теплых периодов, ожидается, что Пангея Ультима продлится десятки миллионов лет. Кроме того, большая часть суперконтинента будет сконцентрирована в тропиках, что затруднит спасение млекопитающих от сильной жары и перемещение в более прохладные регионы.

В заключение отметим, что формирование Пангеи Ультима создаст негостеприимные условия для млекопитающих из-за чрезвычайно высоких температур поверхности суши. Это исследование подчеркивает потенциальные последствия крупных геологических событий для климата Земли и проблемы, с которыми могут столкнуться виды при адаптации к экстремальным условиям окружающей среды.

источники:

– Фарнсворт А. и др. (2023), Суперконтинент Пангея Ультима создаст невыносимые условия для большинства млекопитающих, Журнал наук о Земле.

– Дюна: мы смоделировали пустынную планету Арракис, чтобы посмотреть, смогут ли там выжить люди, [исходная статья без URL]