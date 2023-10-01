Что произойдет, когда континенты Земли сольются в один суперконтинент?

Ученые предсказывают, что через 250 миллионов лет континенты Земли сольются вместе, образовав суперконтинент под названием «Пангея Ультима». Однако это новое исследование предполагает, что условия на Пангее Ультима будут негостеприимными для выживания большинства млекопитающих из-за повышенной вулканической активности и более высоких уровней радиации от старого Солнца.

Формирование Пангеи Ультима приведет к значительному повышению температуры поверхности суши, превратив большую часть континента в огромную жаркую пустыню. В самые жаркие месяцы температура может превышать 40 градусов по Цельсию, а в некоторых районах температура превышает 50 градусов по Цельсию.

Такое повышение температуры связано, прежде всего, с прогнозируемым расположением Пангеи Ультима, центр которой будет находиться на экваторе. Кроме того, этому потеплению будут способствовать такие факторы, как разница в высоте суши, отсутствие ледниковых щитов и изменения в характере растительности.

Подсчитано, что когда сформируется Пангея Ультима, Солнце будет на 2.5% ярче, чем в его нынешнем состоянии, что еще больше повысит среднюю температуру суши на Земле. Это оставит только четверть поверхности планеты пригодной для жизни.

Одна из неопределенностей заключается в уровнях CO2 в атмосфере во время формирования Пангеи Ультима. Прогнозируется, что концентрация CO2 может достигать примерно 613 частей на миллион (ppm) по сравнению с типичным сегодня фоновым уровнем около 420 ppm. Эти повышенные уровни CO2 приведут к еще большему повышению температуры поверхности земли, что еще больше снизит обитаемость Земли.

Способность млекопитающих регулировать температуру своего тела имеет решающее значение для их выживания. Однако, когда окружающий воздух становится горячее температуры их кожи, млекопитающие с трудом отдают тепло, что может привести к тепловому удару.

Хотя в прошлом млекопитающие пережили теплые периоды, формирование Пангеи Ультима представляет собой уникальные проблемы. В отличие от предыдущих теплых периодов, ожидается, что Пангея Ультима продлится десятки миллионов лет, из-за чего млекопитающим будет трудно избежать сильной жары, перемещаясь в более прохладные регионы.

Образование суперконтинентов играет значительную роль в формировании эволюции жизни на Земле. Если млекопитающие действительно погибнут, будущие доминирующие формы жизни останутся неопределенными. Но на данный момент млекопитающие добились хороших результатов.

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