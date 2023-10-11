Хрупкость датчиков окружающей среды в зонах повышенного риска

Недавний инцидент в Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) в Украине привлек внимание к уязвимости датчиков окружающей среды в зонах повышенного риска. В конце февраля панель мониторинга радиации CEZ показала повышенный уровень гамма-излучения, прежде чем отключиться, оставив наблюдателей в неведении относительно того, что происходит. Исследователи безопасности подозревают, что высокие значения были подделаны.

Одна из теорий о причине повышенного уровня гамма-излучения заключалась в том, что тяжелые транспортные средства, проезжавшие по ЧЭЗ, подняли радиоактивную пыль, что привело к увеличению показаний. Однако оказалось, что это физически невозможно. Воздействие даже на верхние 10 см почвы, где сосредоточен радиоактивный изотоп 137Cs, не окажет существенного влияния на показания гамма-излучения. Лесные пожары в ЧЭЗ, которые также вызывают повторное взвешивание почвы, содержащей 137Cs, не приводят к всплескам гамма-излучения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что значительного увеличения радиации не произошло, но оборудование для мониторинга было серьезно повреждено.

Во время мероприятия Black Hat в августе 2023 года исследователь безопасности Рубен Сантамарта представил свои доводы в пользу манипулирования данными датчиков. Он предполагает, что станция мониторинга или сервер, обрабатывающий данные, могли быть подделаны или манипулированы. К сожалению, судебно-медицинские данные, подтверждающие это, были уничтожены оккупационными силами. Анализ Сантамарты подчеркивает уязвимость системы мониторинга и отсутствие дублирования в передаче точной информации из зоны бедствия.

Этот инцидент служит напоминанием о хрупкости сетей датчиков окружающей среды в районах повышенного риска. Во многих сценариях стихийных бедствий точная информация датчиков имеет решающее значение для планирования спасательных и ремонтных операций. Укрепление сети датчиков окружающей среды и добавление резервирования на каждом уровне может иметь существенное значение. Учитывая возможность физического насилия в отношении оборудования мониторинга или выхода из строя одного сервера обработки, обеспечение надежности датчиков окружающей среды становится первостепенным.

источники:

– «Как мероприятие CEZ 2022 года показывает хрупкость датчиков окружающей среды в зонах повышенного риска» – Hackaday.com

– Журнал радиоактивности окружающей среды – сентябрь 2023 г.