Влияние солнечного затмения на погодные условия

Солнечное затмение, как и предстоящее в субботу кольцевое затмение, может оказать существенное влияние на погодные условия на поверхности Земли. Когда Луна проходит перед Солнцем, она отбрасывает тень на Землю, вызывая изменения температуры, скорости ветра, влажности и облачности.

Количество солнечного света, заблокированного во время затмения, влияет на величину этих погодных изменений. Точно так же, как в затененных местах в жаркий день прохладнее, чем в местах, находящихся под прямыми солнечными лучами, так и чем больше солнечного света блокируется во время затмения, тем значительнее падение температуры. Ожидается, что субботнее кольцевое затмение закроет до 90% Солнца на узком пути от Орегона до Техаса.

Кольцевое затмение позволяет немного большему солнечному излучению достичь поверхности Земли по сравнению с полным затмением. Однако даже кратковременное снижение солнечной радиации может повлиять на температуру и другие погодные условия. Точное падение температуры во время затмения может варьироваться в зависимости от таких факторов, как время года и облачный покров.

Угол, под которым Солнце падает на Землю во время затмения, также играет роль в влиянии на температуру. Более высокий угол наклона солнца, как это бывает летом, приводит к более интенсивному солнечному свету и повышению температуры. С приближением осени угол наклона солнца уменьшается, что приводит к снижению температуры.

Во время полного солнечного затмения 2017 года температура в некоторых местах на пути полного солнечного затмения значительно упала. Затмение произошло в августе, летним днем, когда температура уже была высокой. В Дугласе, штат Вайоминг, температура упала на 11 градусов всего за один час, а на юге наблюдалось понижение на 4-8 градусов.

Хотя субботнее затмение не будет сопровождаться таким резким понижением температуры, небольшое понижение температуры все еще возможно на пути кольцевидности. В районах, где наблюдается лишь частичное затмение, также может наблюдаться более медленное повышение температуры в течение дня.

Помимо температуры, солнечное затмение может повлиять на ветер, влажность и облачность. Быстрое охлаждение во время затмения временно уменьшает количество тепла, хранящегося в атмосфере. Это приводит к более спокойному ветру и снижению скорости ветра. Пониженные температуры также могут сделать воздух более влажным, поскольку температура воздуха приближается к точке росы.

На облачный покров также может повлиять значительное понижение температуры во время затмения. Во время полного солнечного затмения 2017 года облака в некоторых частях Южной Каролины рассеялись, поскольку потеряли источник тепла. Вполне возможно, что некоторые облака рассеются и во время субботнего затмения.

В целом, солнечное затмение может изменить погодные условия на поверхности Земли, повлияв на температуру, ветер, влажность и облачный покров. Точный эффект может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств затмения и места.