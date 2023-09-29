Dream Chaser: мини-шаттл следующего поколения

Dream Chaser, революционный космический корабль, получивший название «мини-шаттл», призван вернуть возможность проводить эксперименты и оборудование с Международной космической станции (МКС) через атмосферу Земли для посадки на взлетно-посадочную полосу. Хотя она имеет сходство с космической транспортной системой НАСА, на самом деле она основана на другой конструкции, известной как HL-20, которая исследовалась Отделом анализа транспортных средств НАСА в Исследовательском центре Лэнгли в Вирджинии более 15 лет. Позже, в 2006 году, исследование было передано корпорации Sierra Nevada Corporation, ныне Sierra Space.

Sierra Space предоставляет NASASpaceflight эксклюзивный доступ к созданию и проектированию первого в мире коммерческого космического самолета, который в настоящее время называется Dream Chaser Tenacity. Корабль покрыт примерно двумя тысячами отдельных плиток, что значительно меньше, чем примерно 24,000 10 плиток, используемых на одном корабле космического корабля. Эту разницу можно объяснить меньшим размером Dream Chaser и использованием более крупных плиток размером примерно 10 на 6 дюймов по сравнению с плитками НАСА размером 6 на XNUMX дюймов.

Каждая плитка Dream Chaser имеет уникальный дизайн и различается по размеру, форме, толщине и плотности. Эти плитки изготовлены из более прочного материала, чем те, которые используются на орбитальных кораблях НАСА, хотя они по-прежнему основаны на кремнеземе. В отличие от космического челнока, Dream Chaser не имеет плиток, армированных углеродом (RCC) в областях, которые испытывают более высокие температуры во время входа в атмосферу, таких как нос и передняя кромка крыльев. Стандартные плитки Dream Chaser выдерживают температуру до 2,600°F (1,420°C) в течение нескольких циклов повторного входа в атмосферу.

Плитки Dream Chaser служат нескольким целям. Помимо защиты корабля во время входа в атмосферу, они помогают поддерживать постоянную температуру для экспериментов и будущих миссий человека. В дневное время на орбите температура может достигать 250°F (120°C), но плитка помогает нормализовать температуру внутри космического корабля.

Dream Chaser со складными крыльями предлагает уникальный конструктивный фактор, который позволяет аппарату быть меньше при стыковке с МКС и помещаться внутри пятиметрового обтекателя полезной нагрузки. Он будет запущен на борту ракеты Vulcan компании United Launch Alliance и, как ожидается, обеспечит как минимум семь беспилотных грузовых полетов на МКС.

Благодаря способности перевозить до пяти тонн герметичного груза и полтонны негерметичного груза Dream Chaser в сочетании с грузовым модулем Shooting Star представляет собой универсальное решение для транспортировки грузов на МКС и обратно. Модуль Shooting Star, который не подлежит повторному использованию, обеспечивает легкий доступ к транспортному средству Dream Chaser и обеспечивает нормальные условия в кабине для работы астронавтов.

Dream Chaser станет вторым грузовым транспортным средством, работающим сегодня, с возможностью снижения массы, позволяющей возвращать эксперименты и оборудование на Землю. Он сможет вернуть 1.75 тонны груза и приземлиться на обычные взлетно-посадочные полосы, а посадочная площадка запланирована в Космическом центре НАСА Кеннеди. Возможность повторного использования системы тепловой защиты космического корабля потребует некоторого обслуживания между полетами.

Dream Chaser представляет собой новую эру в космическом транспорте, сочетая в себе лучшие аспекты программы космических челноков НАСА с новыми инновационными разработками. Благодаря своим уникальным возможностям он, несомненно, сыграет решающую роль в будущих исследованиях космоса.

источники:

- Отдел анализа транспортных средств НАСА.

– Сьерра Спейс