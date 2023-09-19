Ученые изучают опасности для здоровья и решения для будущих космических путешествий

В связи с увеличением числа пилотируемых полетов в космос и планами будущих полетов на Марс ученые работают над снижением рисков для здоровья, связанных с космическими путешествиями. Одной из главных проблем является космическая радиация. Астронавты, путешествующие за пределами Международной космической станции, подвергаются постоянному воздействию радиации, которая может оказать пагубное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. НАСА разрабатывает технологию защиты астронавтов от радиации, в том числе создает отклоняющие материалы для космических аппаратов и скафандров. Определенные диеты и добавки, такие как энтерад, также могут помочь минимизировать последствия радиационного воздействия.

Гравитационные изменения в космосе также представляют опасность для космонавтов. Без воздействия земной гравитации мышцы и кости могут разрушаться в течение длительного периода времени. Чтобы противодействовать этому, астронавтам необходимо будет тренироваться и принимать добавки, такие как бисфосфонат, для поддержания здоровья опорно-двигательного аппарата. Микрогравитация также влияет на систему кровообращения, заставляя жидкости смещаться к голове. Это может привести к расширению заполненных жидкостью пространств в мозге и способствовать развитию нервно-глазного синдрома, связанного с космическим полетом, который влияет на структуру и функцию глаз. Ученые изучают возможности использования специализированных брюк для перераспределения жидкости в организме и смягчения этих эффектов.

Помимо физической опасности для здоровья, изоляция космических путешествий также может иметь глубокие последствия для психического здоровья. Жить и работать в тесном контакте с одной и той же группой людей в течение нескольких месяцев подряд, не имея возможности видеться с семьей или друзьями, может быть психологически трудным. Астронавтам придется научиться справляться с крайней изоляцией и принимать меры для поддержания своего психического благополучия во время длительных космических полетов.

В целом, поскольку космические путешествия становятся все более распространенными и разрабатываются планы будущих миссий на Марс, ученым крайне важно изучить и разработать решения для устранения опасностей для здоровья, с которыми могут столкнуться астронавты. Решая эти проблемы, мы можем обеспечить безопасность и благополучие астронавтов в их путешествиях к звездам.

Определения:

1. Кевлар: прочное термостойкое синтетическое волокно, используемое в защитной одежде и материалах.

2. Полиэтилен. Легкий, прочный и гибкий полимер, часто используемый в различных областях, включая упаковку и пластиковые изделия.

3. Энтерейд: пищевая добавка, используемая для облегчения побочных эффектов радиационного воздействия на желудочно-кишечный тракт, также используемая у онкологических больных во время лучевой терапии.

4. Бисфосфонаты: класс препаратов, используемых для предотвращения разрушения костей и лечения остеопороза.

источники:

– Оригинальная статья: «Как снизить риск радиации и других опасностей, связанных с космическими путешествиями» Джанель Уит и Анджелы Хилл, The Conversation.