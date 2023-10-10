Понимание разницы между кольцевым и полным солнечным затмением

В субботу, 14 октября, произойдет редкое небесное событие — частное солнечное затмение. Однако лишь немногие избранные в Северной, Центральной и Южной Америке смогут стать свидетелями великолепного зрелища кольцевого или кольцевого затмения. Кольцевое солнечное затмение происходит, когда Луна на своей эллиптической орбите находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнечный диск. В результате остается видимым тонкое кольцо поверхности Солнца, что и дало событию разговорное название «огненное кольцо».

Часто путают кольцевое и полное солнечное затмение. Ключевое различие заключается в расположении Луны, Земли и Солнца. Во время полного солнечного затмения Луна находится ближе к Земле и идеально выравнивается с Солнцем, полностью закрывая его диск. Это создает кратковременную темноту, обнажая внешнюю атмосферу Солнца, известную как корона, а иногда даже делая видимыми другие планеты. Полное затмение — гораздо более драматичное и впечатляющее событие, чем кольцевое затмение.

Крайне важно помнить о важности ношения очков солнечного затмения при наблюдении частичного солнечного затмения, включая кольцевое затмение. Несмотря на то, что во время кольцевого затмения небо может потемнеть, снимать очки никогда не будет безопасно, так как вокруг все равно будет дневной свет.

Путь кольцевого солнечного затмения 14 октября 2023 года начнется в Тихом океане и пройдет через несколько штатов США, включая Орегон, Калифорнию, Неваду, Айдахо, Юту, Колорадо, Нью-Мексико и Техас, прежде чем продолжить свое движение. путешествие по Мексике, Центральной Америке, Колумбии и Бразилии.

В понедельник, 8 апреля 2024 года, полное солнечное затмение охватит Мексику, США и Канаду. Это событие подарит поистине завораживающие впечатления, поскольку луна полностью закрывает солнце, что приводит к временной темноте. Путь тотальности пройдет через Тихоокеанское побережье Мексики, а также через различные штаты США и провинции Канады.

Отметьте в своем календаре эти необыкновенные небесные зрелища и не забывайте следить за авторитетными источниками, чтобы получать последние обновления и рекомендации по безопасности.

Источники: WhenIsTheNextEclipse.com.