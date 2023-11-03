Исследование влияния карибской соли на изменчивость климата

Ученые-климатологи обнаружили, что распространение соли океаническими течениями, особенно из Карибского региона, играет важную роль в регулировании глобальных климатических условий. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи из различных учреждений, в том числе из Университета Далхаузи и Центра океанических исследований имени Гельмгольца GEOMAR в Киле, проанализировали естественные климатические аномалии, такие как Малый ледниковый период, чтобы лучше понять основные механизмы и потенциальные последствия. антропогенного глобального потепления.

Изучая профили отложений южного Карибского моря, исследовательская группа восстановила соленость и температуру поверхностных вод за последние 1700 лет. Этот анализ выявил похолодание примерно на 1°C во время Малого ледникового периода, что является заметным изменением температуры для региона. Это также выдвинуло на первый план еще одно важное событие похолодания, произошедшее в VIII-IX веках. Эти более низкие температуры в тропическом океане привели к уменьшению количества осадков в регионе, что совпало с сильными засухами на полуострове Юкатан и упадком классической культуры майя.

Кроме того, исследователи заметили, что холодные климатические аномалии в приполярной Северной Атлантике и Европе сопровождались ослаблением циркуляции океана и увеличением солености в Карибском бассейне. Перемещение тропической соли в высокие северные широты, известное как адвекция, имеет решающее значение для поддержания стабильности крупномасштабной циркуляции океана, включая перенос теплых вод Гольфстрима, ответственных за умеренные температуры в Европе.

Результаты исследования показывают, что уменьшение перемещения соли в высокие северные широты усиливает и продлевает климатические явления, такие как Малый ледниковый период. И наоборот, медленное движение положительных аномалий солености из тропиков увеличивает плотность на поверхности приполярной Северной Атлантики, способствуя переносу тепла на север океанскими течениями и приводя к более мягким температурам над Европой и Северной Америкой.

Понимание роли распределения соли в формировании изменчивости климата дает ценную информацию о нашем меняющемся климате. Хотя ослабление Гольфстрима и антропогенное потепление, вероятно, являются способствующими факторами, выяснение взаимодействия между различными климатическими механизмами остается постоянной проблемой. Исследование подчеркивает значение переноса соли с юга на север в определении климатических процессов и призывает к дальнейшим исследованиям, чтобы полностью понять его глобальные последствия.

Вопросы и ответы:

1. Как распределение соли в океане влияет на климат?

Распределение соли океаническими течениями играет решающую роль в регулировании глобального климата. Перемещение и перенос соли из таких регионов, как Карибский бассейн, в более высокие широты влияют на циркуляцию океана, что, в свою очередь, влияет на температуру и климатические системы во всем мире.

2. Каково значение изучения климатических аномалий, подобных Малому ледниковому периоду?

Изучение исторических климатических аномалий помогает ученым понять механизмы и процессы, которые могут быть вызваны глобальным потеплением, вызванным деятельностью человека. Малый ледниковый период, хорошо изученный период похолодания с 15 по середину 19 века, дает представление о прошлых климатических явлениях и их потенциальном воздействии на сельское хозяйство, общество и экосистемы.

3. Что такое адвекция и почему она важна для циркуляции океана?

Под адвекцией понимается перемещение воды, включая перенос соли, из одного региона в другой океанскими течениями. В контексте исследования адвекция тропической соли в высокие северные широты помогает поддерживать стабильность крупномасштабной циркуляции океана, включая перенос теплых вод Гольфстрима, ответственных за умеренные температуры в Европе.

4. Каковы последствия уменьшения перемещения соли в высокие северные широты?

Уменьшение перемещения соли в высокие северные широты усиливает и продлевает климатические явления, такие как Малый ледниковый период. Это может привести к ослаблению циркуляции океана, что может нарушить температурный режим и повлиять на погодные системы во всем мире.

5. Как исследование способствует нашему пониманию изменчивости климата?

Исследование подчеркивает значение переноса соли с юга на север в определении климатических процессов. Реконструируя исторические климатические данные и анализируя влияние карибской соли на циркуляцию океана, исследование дает ценную информацию о взаимосвязи различных климатических механизмов и способствует более глубокому пониманию изменчивости климата в глобальном масштабе.

Источник: Ассоциация немецких исследовательских центров имени Гельмгольца – [ссылка](https://phys.org/news/2023-11-salt-caribbean-affects-climate.html).