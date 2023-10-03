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Гитарист Брайан Мэй помогает НАСА высадить зонд на астероиде Бенну

ByВики Ставропулу

Октябрь 3, 2023
Гитарист Брайан Мэй помогает НАСА высадить зонд на астероиде Бенну

Брайан Мэй не только легендарный гитарист группы Queen, но и астрофизик со степенью доктора философии. Недавно он применил свои научные знания, помогая НАСА определить, где их зонд должен приземлиться на астероиде Бенну.

Бенну — астероид, который, как полагают, является остатком ранней Солнечной системы. Он состоит из кусков камня, удерживаемых вместе под действием силы тяжести, и вращается вокруг Солнца каждые 1.2 года. В 2016 году НАСА запустило космический корабль OSIRIS-REx с миссией по сбору образцов с Бенну.

Задача заключалась в поиске подходящей площадки для посадки на поверхности астероида. Первоначальный план состоял в том, чтобы приземлиться в районе, называемом «пляжем», но оказалось, что Бенну на самом деле представлял собой пересеченную местность, покрытую валунами. И тут на сцену вышел Брайан Мэй.

Мэй разработал стереоскопические изображения поверхности Бенну, чтобы определить безопасное место посадки космического корабля. Стереоскопическое изображение придает глубину плоским изображениям, подобно эффекту 3D-очков. Его опыт в этой технике оказался неоценимым в обеспечении успешного приземления.

Данте Лауретта, руководитель миссии OSIRIS-REx, высоко оценил участие Мэя и назвал его настоящим энтузиастом космоса и сторонником исследования космоса. Вклад Мэй в миссию подробно описан в книге «Бенну 3-D: анатомия астероида», написанной в соавторстве с Лауреттой.

Двойная карьера Брайана Мэя как музыканта и астрофизика является свидетельством его страсти к искусству и науке. Его сотрудничество с НАСА демонстрирует важную роль, которую могут играть люди разного происхождения в продвижении научных исследований.

источники:
– Washington Post: Мария Луиза Пауль: «Гитарист имеет докторскую степень по астрофизике, которую он использовал, помогая ученым решить, где именно их зонд приземлится на астероиде Бенну»
– Книга: «Бенну 3-D: Анатомия астероида» Данте Лауретты и Брайана Мэя.

By Вики Ставропулу

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