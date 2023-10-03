Гитарист Брайан Мэй помогает НАСА высадить зонд на астероиде Бенну

Брайан Мэй не только легендарный гитарист группы Queen, но и астрофизик со степенью доктора философии. Недавно он применил свои научные знания, помогая НАСА определить, где их зонд должен приземлиться на астероиде Бенну.

Бенну — астероид, который, как полагают, является остатком ранней Солнечной системы. Он состоит из кусков камня, удерживаемых вместе под действием силы тяжести, и вращается вокруг Солнца каждые 1.2 года. В 2016 году НАСА запустило космический корабль OSIRIS-REx с миссией по сбору образцов с Бенну.

Задача заключалась в поиске подходящей площадки для посадки на поверхности астероида. Первоначальный план состоял в том, чтобы приземлиться в районе, называемом «пляжем», но оказалось, что Бенну на самом деле представлял собой пересеченную местность, покрытую валунами. И тут на сцену вышел Брайан Мэй.

Мэй разработал стереоскопические изображения поверхности Бенну, чтобы определить безопасное место посадки космического корабля. Стереоскопическое изображение придает глубину плоским изображениям, подобно эффекту 3D-очков. Его опыт в этой технике оказался неоценимым в обеспечении успешного приземления.

Данте Лауретта, руководитель миссии OSIRIS-REx, высоко оценил участие Мэя и назвал его настоящим энтузиастом космоса и сторонником исследования космоса. Вклад Мэй в миссию подробно описан в книге «Бенну 3-D: анатомия астероида», написанной в соавторстве с Лауреттой.

Двойная карьера Брайана Мэя как музыканта и астрофизика является свидетельством его страсти к искусству и науке. Его сотрудничество с НАСА демонстрирует важную роль, которую могут играть люди разного происхождения в продвижении научных исследований.

источники:

– Washington Post: Мария Луиза Пауль: «Гитарист имеет докторскую степень по астрофизике, которую он использовал, помогая ученым решить, где именно их зонд приземлится на астероиде Бенну»

– Книга: «Бенну 3-D: Анатомия астероида» Данте Лауретты и Брайана Мэя.