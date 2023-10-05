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Как физика спасла атом: понимание строительных блоков реальности

ByРоберт Эндрю

Октябрь 5, 2023
Как физика спасла атом: понимание строительных блоков реальности

В XIX и начале XX веков изучение атомов привело как к невероятным открытиям, так и к загадочным парадоксам. Первоначально современная атомная теория Джона Дальтона предполагала, что все состоит из неделимых атомов с одинаковыми свойствами. Однако эксперименты с электронно-лучевыми трубками в 19 году и радиоактивными частицами в 20 году показали, что атомы на самом деле состоят из массивных атомных ядер и легких электронов. Это создало проблему, поскольку по законам электричества и магнетизма атомы должны были быть нестабильными и схлопнуться в течение доли секунды.

Чтобы спасти атом от этой катастрофической участи, в игру вступил принцип неопределенности Гейзенберга. Этот принцип не только спас атомы, но и позволил ученым предсказать их размеры. В периодической таблице элементов атомы сортируются по количеству свободных или занятых валентных электронов, которые в первую очередь определяют химические свойства каждого атома. Несмотря на открытие атомных компонентов, идея атома восходит к Древней Греции. Демокрит Абдерский, философ-материалист, считал, что реальность состоит из конечного числа неделимых атомов, которые могут объяснить порядок и закономерность мира.

Дальнейшие эксперименты 18 века выявили доказательства, подтверждающие идею атомов как фундаментальных строительных блоков материи. Дальтон и Менделеев описали и классифицировали атомы на основе их свойств, что привело к более глубокому пониманию атомной структуры. Однако эксперименты Дж. Дж. Томсона с катодными лучами разрушили представление об атомах как о неделимых объектах. Он обнаружил, что атомы на самом деле содержат более мелкие субатомные частицы, известные как электроны. Эти отрицательно заряженные частицы малой массы существовали внутри атома.

Последующие эксперименты Эрнеста Резерфорда в 1911 году были направлены на раскрытие природы других частиц внутри атома. Эксперимент Резерфорда заключался в бомбардировке тонкой золотой фольги частицами и наблюдении за их поведением. Результаты показали существование положительно заряженного атомного ядра в центре атома, окруженного электронами. Эта модель атома обеспечила более точное понимание его строения.

Благодаря изучению атомной структуры и развитию квантовой механики физики смогли спасти атом от коллапса и глубже понять его компоненты. Эти открытия произвели революцию в нашем понимании материи и проложили путь к прогрессу в различных научных областях.

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By Роберт Эндрю

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