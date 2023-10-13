Путешествие драгоценных металлов Земли: как они остались у поверхности

Новое исследование, проведенное геофизиками, дает представление о том, как драгоценные металлы Земли, такие как золото и платина, остались вблизи поверхности планеты. Эти металлы, известные как высокосидерофильные элементы (HSE), сильно притягиваются к железу и были включены в структуру Земли во время ее формирования. Вопрос о том, как эти ценные металлы оставались вблизи поверхности, озадачивал ученых на протяжении десятилетий.

Согласно исследованию, после формирования основной части Земли она пережила несколько столкновений с протопланетами. Одно заметное столкновение с объектом под названием Тейя привело к образованию Луны Земли. В то время как большая часть Тейи и других протопланет была поглощена Землей, содержащиеся в них HSE оказались в ловушке мантии Земли, а не погрузились в ядро.

Компьютерные модели, разработанные исследователями, показывают, что после каждого гигантского удара в литосфере Земли образовывался огромный океан магмы. Драгоценные металлы постепенно погружались в этот океан, пока не достигли частично расплавленного переходного слоя. Этот слой замедлил их спуск, позволив нижней мантии остыть и затвердеть, не позволяя HSE достичь ядра.

На захваченные в мантии HSE влияет конвекция тепловых потоков, исходящих из горячего ядра Земли, которая продолжается и по сей день. Эти потоки перемещают драгоценные металлы вокруг Земли и со временем выносят их на поверхность.

В исследовании также отмечается, что отголоски этих ранних столкновений все еще можно наблюдать в глубокой мантии под Африкой и Тихим океаном. Эти регионы, известные как «большие провинции с низкой скоростью сдвига» (LLSVP), составляют значительную часть объема Земли и служат свидетельством ударных событий, произошедших миллиарды лет назад.

Исследователи полагают, что их результаты дают надежное объяснение тому, как драгоценные металлы Земли оставались вблизи поверхности. Это исследование демонстрирует важность переосмысления общепринятых представлений для совершения неожиданных открытий.

Источники: Труды Национальной академии наук.