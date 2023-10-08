Достижения в фотоэлектрохимии: повышение стабильности производства возобновляемой энергии

Фотоэлектрохимия — область, объединяющая принципы фотохимии и электрохимии, имеет большое значение в различных отраслях науки и техники. Одно из его известных применений заключается в преобразовании солнечной энергии в электрическую или химическую энергию. Однако стабильность фотоэлектрохимических материалов остается давней проблемой.

Решая эту проблему, группа исследователей из Гамбургского университета, DESY и LMU Мюнхен добилась значительных успехов в повышении стабильности этих материалов. Их комплексные исследования и исследования направлены на преодоление ограничений, которые ограничивают эффективность фотоэлектрохимии в производстве электроэнергии.

В фотоэлектрохимических элементах солнечный свет используется для выработки электроэнергии. Для этого фотоэлектрод поглощает фотоны и создает пары электрон-дырка. Затем эти пары разделяются для генерации электрического тока. К сожалению, нестабильность материалов, используемых в этом процессе, свела на нет его потенциал.

Благодаря тщательным экспериментам и анализу исследовательская группа добилась многообещающих прорывов в повышении стабильности фотоэлектрохимических материалов. Их результаты имеют огромное значение для сектора возобновляемой энергетики, поскольку нестабильные материалы препятствуют эффективному использованию солнечной энергии.

Этот прогресс в фотоэлектрохимии приближает нас к реализации потенциала производства возобновляемой энергии. По мере решения проблем стабильности фотоэлектрохимические элементы становятся более пригодными для преобразования солнечного света в электричество. Благодаря интеграции этих улучшенных материалов в системы сбора солнечной энергии мы можем открыть новые возможности для устойчивого производства электроэнергии.

источники:

- Гамбургский университет

– ДЭЗИ

– ЛМУ Мюнхен