Взгляд на гравитационные волны Млечного Пути с помощью смоделированной карты

Смоделированная карта Млечного Пути с использованием гравитационных волн дала представление о том, что будут наблюдать будущие космические детекторы. Хотя наземными детекторами было обнаружено более 90 гравитационно-волновых явлений, ни одно из них не возникло в нашей галактике Млечный Путь. Однако в нашей галактике есть сверхкомпактные двойные системы — двойные звезды, которые эволюционировали и превратились в остатки звезд. Эти двойные системы содержат компактные объекты, такие как белые карлики, нейтронные звезды и черные дыры на узких орбитах. Наземные детекторы не могут обнаружить гравитационные волны, излучаемые этими двойными системами, из-за их низких частот.

Чтобы устранить это ограничение, разрабатываются несколько космических детекторов гравитационных волн. Среди них ведущее место занимает космическая антенна лазерного интерферометра Европейского космического агентства (LISA), запуск которой запланирован на 2030-е годы. Китайские ученые также работают над двумя концепциями миссии под названием «ТяньЦинь» и «Тайцзи». Эти космические детекторы позволят изучать Млечный Путь с помощью гравитационных волн, подобно тому, как астрономы изучают его с помощью других длин волн, таких как рентгеновские лучи и гамма-лучи.

Группа исследователей под руководством Кейтлин Секерчес из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА смоделировала интенсивность и частоту гравитационных волн, излучаемых сверхкомпактными двойными звездами в Млечном Пути. Смоделированное изображение показывает, что эти двойные системы сконцентрированы в спиральном диске Млечного Пути и простираются до галактического гало. На этом изображении представлено все небо Млечного Пути в гравитационных волнах, что подчеркивает потенциал наблюдения за Вселенной новым и уникальным способом.

Обнаружение ультракомпактных двойных систем будет особенно важно для гравитационно-волновой астрономии. Нейтронные звезды и черные дыры излучают мало света, что затрудняет их обнаружение. Однако сверхкомпактные двойные системы должны ярко излучать гравитационные волны, что позволит космическим детекторам, таким как LISA, обнаружить десятки тысяч из них. Кроме того, изучение этих двойных систем может быть дополнено оптическими, рентгеновскими и гамма-телескопами, что позволит осуществлять «многопосланную астрономию», сочетающую в себе электромагнитные и гравитационно-волновые наблюдения.

Смоделированное изображение гравитационных волн Млечного Пути было опубликовано в «Астрономическом журнале», что дает заманчивый взгляд на будущее космической гравитационно-волновой астрономии.

Определения:

– Гравитационные волны: рябь в ткани пространства-времени, вызванная ускорением массивных объектов.

– Сверхкомпактные двойные системы: двойные звездные системы, которые превратились в тесные пары, в которых одна или обе звезды стали остатками звезд.

– LIGO: Лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория, наземный детектор гравитационных волн.

– Дева: наземный детектор гравитационных волн, расположенный в Италии.

– КАГРА: наземный детектор гравитационных волн, расположенный в Японии.

– LISA: Космическая антенна лазерного интерферометра, планируемый детектор гравитационных волн космического базирования.

– ТяньЦинь: предлагаемая китайская концепция гравитационно-волновой миссии космического базирования.

– Тайцзи: Еще одна предложенная китайская концепция гравитационно-волновой миссии космического базирования.

источники:

– Оригинальная статья: Астрономический журнал (июнь 2021 г.)

- Центр космических полетов имени Годдарда НАСА.