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Современные применения оригами в космосе, технике, математике и медицине

ByГабриэль Бота

Октябрь 21, 2023
Современные применения оригами в космосе, технике, математике и медицине

Оригами, древняя форма искусства, заключающаяся в складывании бумаги, нашла инновационное применение в нескольких областях, включая космос, инженерное дело, математику и медицину. Одним из пионеров, использующих оригами в таких целях, является канадский аэрокосмический инженер Манан Арья.

Арья посвятила себя решению проблемы блокировки звездного света во Вселенной, изобилующей невообразимым количеством звезд — вплоть до септиллиона. В недавнем интервью с Эриком Соренсеном для The New Reality Арья подробно рассказала, как оригами можно использовать в будущих космических исследованиях.

Концепция оригами была использована для разработки структур, которые могут компактно раскладываться и складываться, тем самым оптимизируя использование пространства в космических кораблях. Эти складные конструкции можно эффективно развертывать на различных этапах космической миссии, предоставляя эффективные решения для хранения, транспортировки и развертывания.

Кроме того, принципы оригами используются в технике для решения сложных задач. Применяя технологию складывания, инженеры разрабатывают новые методы проектирования и строительства различных конструкций. Это включает в себя создание панелей, которые могут расширяться и сжиматься, обеспечивая большую гибкость и адаптируемость в ряде приложений.

Математические аспекты оригами также способствуют решению сложных задач. Его геометрические принципы позволяют математикам разрабатывать новые алгоритмы и формулы, помогая развитию таких областей, как геометрия, симметрия и оптимизация.

Более того, медицина использует оригами для разработки инновационных медицинских устройств и хирургических инструментов. Эти устройства часто основаны на принципах складывания оригами, что обеспечивает компактность при транспортировке и расширение для удобства использования во время медицинских процедур.

Приложения оригами в космосе, инженерном деле, математике и медицине все еще появляются, но они обладают огромным потенциалом для будущих достижений. Поскольку исследователи и инженеры продолжают изучать возможности этого древнего вида искусства, возможности использования оригами в различных отраслях промышленности безграничны.

источники:
– Новая реальность (Интервью с Манан Арьей)
— Эрик Соренсен

By Габриэль Бота

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