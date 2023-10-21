Оригами: от древнего искусства к современным решениям в космосе и технике

Оригами, древнее японское искусство складывания бумаги, сейчас используется для решения современных проблем в различных областях, таких как исследование космоса, инженерное дело, математика и медицина. Аэрокосмический инженер Манан Арья использовал оригами, чтобы раскрыть тайны Вселенной.

При освоении космоса яркий свет звезд может помешать открытию планет земного типа рядом со звездами, подобными Солнцу. Отраженный свет этих планет примерно в 10 миллиардов раз слабее света звезд, что затрудняет его обнаружение. Арья работает над решением, позволяющим блокировать звездный свет во вселенной, которая потенциально содержит миллиарды звезд. Он считает, что оригами может сыграть решающую роль в этом начинании.

Инженерам необходимо запускать в космос большие конструкции, но им также необходимо складывать эти конструкции так, чтобы они аккуратно помещались в ракетах, а затем разворачивать их, когда они окажутся в космосе. Арья называет эту проблему «проблемой чемодана» — размещение расширяемой технологии в небольшой космической капсуле.

Оригами предлагает фантастическое применение техники в космосе. НАСА уже добилось успеха с оригами в космических проектах. Например, главное зеркало и солнцезащитный козырек телескопа Джеймса Уэбба были сложены перед запуском, а затем развернуты в космосе. Яркие изображения, полученные телескопом, служат вдохновением для таких проектов, как Starshade.

Творение Арьи, звездная тень, представляет собой легкий механизм, который блокирует свет звезды, позволяя телескопам захватывать изображения более тусклых экзопланет вблизи звезды. В полностью растянутом состоянии он примерно размером с бейсбольный ромб, но для запуска его нужно сложить и упаковать в ракету. Технология оригами обеспечивает компактное складывание, необходимое для космических полетов.

Работа Арьи с оригами выходит за рамки исследования космоса. Он рассматривает возможность применения техники оригами в робототехнике и биомедицинских устройствах. Хотя долгосрочное влияние его работы все еще проявляется, Арья надеется, что она заложит основу для будущих поколений технологий.

Оригами, древний вид искусства, продолжает развиваться и находить инновационные применения в различных областях. Он демонстрирует силу сочетания артистизма с передовыми технологиями для решения сложных проблем.

источники:

– Глобальные новости: [URL]

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калифорнийский технологический институт: [URL]