Наследие Марса Посадочный модуль InSight: раскрытие недр Марса

В прошлом году миссия посадочного модуля Mars InSight подошла к концу, поскольку его солнечные панели покрылись пылью, что привело к снижению энергоснабжения. Это ознаменовало завершение четырех лет исследований и сбора данных для миссии НАСА InSight, которая предоставила беспрецедентную информацию о недрах Марса и разместила первый сейсмометр на другой планете. Мы поговорили с двумя ведущими учеными из команды InSight, Кэтрин Джонсон и Марком Пэннингом, чтобы понять важность изучения недр планеты.

Изучение недр Марса – это не просто любопытство; это важно для понимания различных аспектов, таких как атмосфера планеты, история и эволюция. Понимание внутренней структуры Марса имеет решающее значение для расшифровки его прошлого и обнаружения изменений в атмосферных условиях и геологической активности. Каждая миссия, изучающая недра планет, позволяет исследователям сделать значительный шаг вперед в понимании этих небесных тел.

Хотя анализ образцов с поверхности Марса с помощью марсоходов является сложной задачей, ученые черпают вдохновение из земных исследований сейсмических волн для изучения внутренней структуры далеких планет. Включение InSight сейсмометра, первого когда-либо установленного на другой планете, позволило изучить марсотрясения и предоставило неоценимую информацию о составе и структуре Марса.

Чтобы точно обнаружить сейсмическую активность на Марсе, InSight необходимо было оставаться неподвижным в невозмущенном месте. Он был стратегически расположен в тихом районе, чтобы улавливать едва заметные вибрации поверхности, вызванные марсотрясениями. Помимо сейсмических измерений, InSight также собирал данные о погоде, такие как температура, давление и скорость ветра, что дает возможность изучить марсианские погодные условия в районе Elysium Planitia.

Сейсмометры, несмотря на свою концептуальную простоту, требовали адаптации к уникальным условиям Марса. Уровни гравитации на Марсе отличаются от земных, и прибор должен был быть очень чувствительным, чтобы обнаруживать мельчайшие землетрясения. Однако проблема заключалась в разработке единого сейсмометра для независимого сбора всех необходимых данных, в отличие от традиционного подхода триангуляции измерений с использованием нескольких станций.

Хотя поначалу такой подход с использованием одной станции вызвал скептицизм, InSight успешно зафиксировал сотни сейсмических событий во время своей миссии, доказав свою способность собирать ценную информацию автономно. Анализируя сейсмические волны, в частности волны P и S, InSight может определить как происхождение, так и расстояние до марсотрясений, раскрывая информацию о внутреннем составе планеты.

Миссия Mars InSight, несомненно, оставила выдающееся наследие, предоставив человечеству лучшее в истории понимание внутренней структуры Марса. Его достижения в области сейсмических и погодных измерений проложили путь для будущих миссий по исследованию тайн далеких планет.

Определения:

– Сейсмометр: прибор, используемый для измерения и регистрации сейсмических волн, вызванных землетрясениями или подземными толчками.

– Марсетрясения: сейсмическая активность или землетрясения, происходящие на Марсе.

– Триангуляция: процесс определения местоположения точки путем измерения углов к ней от известных точек на обоих концах фиксированной базовой линии.

источники:

- Миссия НАСА Mars InSight.