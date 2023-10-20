Преимущества азотных шин в горнодобывающей промышленности

Операторы горнодобывающих предприятий сталкиваются с постоянной проблемой поддержания производительности и обеспечения безопасности своих бригад в сложных условиях труда. Крупные горнодобывающие машины, такие как погрузчики и карьерные самосвалы, играют центральную роль в этих проблемах и требуют, чтобы шины были одновременно эффективными и безопасными.

Безопасность шин имеет первостепенное значение в горнодобывающей промышленности. Шины горнодобывающих машин должны обеспечивать устойчивость и сцепление при перемещении материалов и предотвращать несчастные случаи. Однако вес и мощность этих машин могут привести к выходу из строя шин, что может вызвать проблемы и даже создать риск взрыва. В настоящее время шины карьерной техники часто заполняются кислородсодержащим воздухом, что увеличивает риск разрыва или искрового взрыва.

Одним из решений по снижению этого риска является заполнение шин карьерных машин азотом вместо воздуха. Азот уже используется в легковых автомобилях для поддержания давления в шинах и повышения эффективности использования топлива, а также обеспечивает дополнительное преимущество повышения безопасности в горнодобывающей технике. Когда шины заполнены азотом, риск взрыва значительно снижается.

Азот обеспечивает несколько прямых преимуществ для шин горнодобывающей техники. Это приводит к более медленной потере давления и уменьшению коррозии металлических компонентов шины, вызванной водяным паром. Это приводит к повышению безопасности рабочих и операторов горнодобывающих предприятий.

Кроме того, азот помогает продлить срок службы шин, замедляя дефляцию. Хотя и кислород, и азот могут проникать через стенку шины, азот делает это в четыре раза медленнее, чем кислород, и более чем в 100 раз медленнее, чем водяной пар. Это может привести к увеличению срока службы шин на 10%.

Поломки шин могут привести к остановке работы и значительному простою. Азот помогает поддерживать оптимальное давление в шинах, уменьшая изгиб и трение, что снижает риск перегрева и выхода шин из строя. Это также повышает эффективность использования топлива, поскольку потеря азота происходит медленнее, чем потеря кислорода.

Шины горнодобывающих машин представляют угрозу безопасности из-за их размера, массы и давления. Наполнение этих шин кислородом увеличивает риск возгорания шин, особенно в подземных шахтах. Шины, наполненные азотом, значительно снижают этот риск.

Несмотря на то, что существуют проблемы с внедрением системы инфляции азота, такие как стоимость и высокая эмиссия транспортировки азота на удаленные места добычи, существуют потенциальные решения. Некоторые компании изучают возможность получения азота на горнодобывающих объектах, что обеспечит экономию средств и позволит использовать азот в других процессах добычи, таких как подавление метана при добыче угля.

Хотя использование азотных шин в горнодобывающей промышленности не получило широкого распространения, оно набирает популярность, особенно в Южной Африке, где оно стало отраслевым стандартом. Генераторы азота поставляются на горнодобывающие предприятия в различных странах. Эта технология удобна в использовании и проста в установке.

В заключение можно сказать, что использование азотных шин в горнодобывающей промышленности дает многочисленные преимущества, прежде всего с точки зрения безопасности. Несмотря на то, что существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, внедрение генераторов азота в подземных рудниках может обеспечить дополнительные преимущества с точки зрения экономии затрат и улучшения процессов добычи полезных ископаемых.

Ссылки:

– Танниклифф, А. (2023 июня 8 г.). В разгаре: как азот улучшает переформатирование шин при езде на шахтных шинах. Горный еженедельник. Получено из [источник]

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