Потенциально опасный астероид Бенну: научная жемчужина

Астероид Бенну — не только научное сокровище, но и потенциальная угроза для Земли. Учитывая самую высокую известную вероятность столкновения с нашей планетой в течение следующих 200 лет, понимание Бенну имеет решающее значение для разработки стратегий по защите человечества. Обнаруженный в 1999 году, Бенну представляет собой крупный астероид B-типа, богатый углеродным материалом, который, как полагают, содержит химические соединения ранних стадий развития Солнечной системы. Его орбита делает его самым опасным из известных астероидов в нашей Солнечной системе.

Если бы Бенну столкнулся с Землей, это могло бы вызвать значительные разрушения, создав кратер шириной в несколько миль и создав землетрясение и ударную волну, которая могла бы повредить здания в сотнях миль от места удара. Однако шансы на реальное воздействие в ближайшем будущем невелики. Модели орбитальных траекторий Бенну и Земли показывают потенциальное пересечение в 2182 году с вероятностью столкновения 1 из 2,700.

Космический корабль НАСА OSIRIS-REx, миссия, предназначенная для сбора образцов с Бенну, предоставит ценные данные, которые помогут понять астероид и потенциальные стратегии отклонения, если это необходимо. Во время своей миссии OSIRIS-REx столкнулся с неожиданными откликами с поверхности Бенну. Космический корабль погрузился на глубину 20 дюймов в поверхность астероида и вызвал облако гравия и песка, которое поднялось в космос при отступлении.

Ученые сравнивают данные Бенну с измерениями, полученными в ходе эксперимента НАСА по отклонению астероида DART, который успешно изменил орбиту астероидного спутника Диморфоса. Исследование OSIRIS-REx также показало, что поверхностные породы Бенну пористые и похожие на губку, что, возможно, защищает ее от разрушений, вызванных более мелкими ударными объектами. Эти уникальные качества состава Бенну также могут повлиять на попытки отклонить его курс от Земли.

Миссия OSIRIS-REx предоставила бесценную информацию о Бенну, и анализ ее образцов будет продолжаться десятилетиями. Это богатство знаний поможет будущим поколениям эффективно бороться с угрозой, исходящей от Бенну.

источники:

– Оригинальная статья: Самый опасный астероид НАСА Бенну также является научной жемчужиной, написанная Меган Бартелс для Space.com.

– Космический корабль НАСА OSIRIS-REx изменил наше представление об астероидах. Вот как.