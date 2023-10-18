Europa Clipper НАСА: исследование луны Юпитера на наличие признаков жизни

НАСА готовится запустить космический корабль Europa Clipper в 2030 году с миссией по исследованию спутника Юпитера Европы. Эта ледяная луна уже давно находится в центре научного интереса из-за ее потенциала для жизни. Под его замерзшей поверхностью находится огромный океан, содержащий больше жидкости, чем все океаны Земли вместе взятые. Европа также обладает необходимыми для жизни элементами, включая углерод, водород, азот и кислород.

Одна из главных целей миссии Europa Clipper — исследование обитаемости Луны. Космический корабль совершит несколько облетов, чтобы изучить геологию Европы и оценить ее потенциал для поддержания живых организмов. Однако предстоит преодолеть существенное препятствие – интенсивные радиационные пояса Юпитера, которые представляют угрозу для космического корабля и его приборов.

Чтобы снизить риски радиационного воздействия, инженеры НАСА спроектировали сложную траекторию полета Europa Clipper. Космический корабль будет двигаться по эллиптическим орбитам, которые позволят ему находиться на максимально безопасном расстоянии от радиационных поясов Юпитера. Во время каждого пролета он будет проводить лишь короткое время в зоне наиболее интенсивной радиации, чтобы собрать необходимые данные, прежде чем отступить для восстановления.

Europa Clipper оснащен девятью специальными инструментами, которые дадут ценную информацию о составе и окружающей среде Луны. Эти инструменты будут измерять глубину и соленость океана Европы, изучать его химический состав и искать шлейфы водяного пара, выходящие через ледяную оболочку.

Чтобы защитить чувствительные инструменты от суровой радиационной среды Юпитера, они будут заключены в изготовленную на заказ алюминиевую броню. Эта броня предназначена для поглощения частиц высокой энергии и отвода их от внутренней части космического корабля, обеспечивая безопасность инструментов и целостность собранных данных.

Данные, собранные Europa Clipper, помогут ученым определить, является ли Европа основным кандидатом на создание жизни. Изучая эту ледяную луну, ученые надеются расширить наше понимание обитаемой зоны и потенциала жизни в космосе.

источники:

- Лос-Анджелес Таймс

– Контент-агентство «Трибьюн», ООО