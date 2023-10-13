НАСА запускает миссию «Психея»: исследование загадочного металлического астероида

НАСА приступает к революционной миссии с запуском космического корабля «Психея». Этот космический корабль станет первым, кто исследует уникальный и загадочный астероид, известный как Психея, ядро ​​которого состоит из никеля и железа. В отличие от большинства астероидов, которые состоят из камня или льда, Психея преимущественно состоит из металла, подобно ядру Земли и других планет земной группы.

Расположенная в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером, Психея предоставляет редкую возможность для научных исследований. Изучая этот металлический мир, ученые надеются получить представление о происхождении и эволюции планет, астероидов и самой Земли. Это поможет нам понять основные столкновения, произошедшие в первые дни существования Солнечной системы и способствовавшие образованию астероидов и Земли.

Космический корабль «Психея» планируется запустить в пятницу, и ему потребуется около пяти лет и 10 месяцев, чтобы достичь пункта назначения. По прибытии он выйдет на орбиту Психеи и останется там от 21 до 26 месяцев. За это время он проанализирует астероид с помощью своих инструментов и полезной нагрузки.

Цель миссии - определить, является ли Психея независимым астероидом или остатком ядра ранней планеты. Эти знания предоставят подробную информацию о процессе дифференциации, произошедшем внутри астероида. Понимание того, как образовались астероиды, подобные Психее, прольет свет на формирование Земли и других планет. Это также может помочь пролить свет на роль астероидов в доставке воды и органических молекул на нашу планету в прошлом.

Космический корабль «Психея» несет в общей сложности 30 кг оборудования, включая четыре прибора. Мультиспектральный имидж-сканер обеспечит изображения высокого разрешения, что позволит идентифицировать особенности поверхности и составить карту минералов. Гамма- и нейтронный спектрометр определят элементный состав астероида. Магнитометр будет измерять магнитное поле астероида, давая представление о его формировании. Наконец, гравитационный прибор будет изучать внутреннюю часть астероида, измеряя гравитационные аномалии.

С помощью миссии «Психея» НАСА надеется раскрыть тайны этого металлического астероида и расширить наше понимание ранней Солнечной системы и формирования планет. Эта миссия представляет собой значительный шаг вперед в нашем исследовании небесных тел и нашем стремлении постичь тайны Вселенной.

источники:

– Миссия НАСА «Психика»: https://www.nasa.gov/content/psyche-overview.

– ThePrint: https://theprint.in/science/nasa-to-launch-metallic-asteroid-centric-psyche-mission-this-week-all-you-need-to-know/622281/