Вертолет Dragonfly с Титана собирается парить в инопланетном небе

Винтокрылый аппарат НАСА Dragonfly, космический корабль размером с автомобиль, предназначенный для исследования спутника Сатурна Титана, стал на шаг ближе к выполнению своей новаторской миссии. Прежде чем отправиться в заполненную метаном атмосферу Титана, Dragonfly прошел строгие испытания в аэродинамических трубах здесь, на Земле, которые воспроизвели инопланетные условия, с которыми ему придется столкнуться в космосе.

Инженеры НАСА провели серию испытаний в Дозвуковом туннеле Исследовательского центра Лэнгли в Вирджинии, чтобы убедиться в способности Dragonfly перемещаться в атмосфере Титана. В испытаниях участвовала полумасштабная модель Dragonfly, оснащенная восемью несущими винтами, имитирующая спуск корабля, полет с двигателем и полет вперед над поверхностью Луны. В общей сложности Dragonfly выполнила более 700 проходов по аэродинамическим трубам, в результате чего было получено 4,000 отдельных точек данных.

Данные, собранные в ходе этих испытаний, сыграют жизненно важную роль в повышении точности имитационных моделей и повышении уверенности в возможностях Dragonfly на Земле, прежде чем она приступит к своей миссии на Титан.

Титан, самый большой спутник Сатурна, оставался загадочным до прибытия космического корабля Кассини в 2004 году. Тщательные наблюдения Кассини показали, что Титан представляет собой океанический мир с телами жидкого этана и метана, включая реки, озера и моря. Уникальный метановый цикл на Титане, где метан образует облака и выпадает в виде дождя, создает интригующую среду для изучения потенциальной обитаемости форм жизни, радикально отличающихся от тех, что встречаются на Земле.

Dragonfly с четырьмя руками и расположенными друг над другом винтами вертолета хорошо подходит для исследования низкой гравитации и плотной атмосферы Титана. Первоначально космический корабль будет совершать короткие полеты, постепенно переходя к более длительным полетам «чехарды», преодолевая расстояния до 5 миль и собирая образцы из окрестностей Луны.

Хотя запуск Dragonfly запланирован не ранее 2027 года, ожидания растут. Как объясняет Лори Глейз, директор отдела планетарных наук НАСА: «С помощью Dragonfly мы превращаем научную фантастику в исследовательский факт». Эта миссия знаменует собой важную веху в освоении космоса, и каждый шаг приближает нас к важному начинанию по маневрированию этого инновационного винтокрылого корабля по небу и поверхности Титана.

FAQ

Вопрос: Что такое Стрекоза?

Ответ: Dragonfly — это винтокрылый аппарат размером с автомобиль, разработанный НАСА для исследования атмосферы и поверхности спутника Сатурна Титана.

В: Когда выйдет Dragonfly?

Ответ: Dragonfly планируется запустить не ранее 2027 года.

Вопрос: Что уникального в Титане?

Ответ: Титан — это спутник, среда которого похожа на океан, с реками, озерами и морями, наполненными жидким этаном и метаном. Атмосферные условия делают его интересной целью для изучения потенциальной обитаемости.

Вопрос: Как Dragonfly будет исследовать Титан?

Ответ: Dragonfly будет совершать короткие полеты, постепенно увеличивая пройденное расстояние и делая остановки по пути для сбора образцов из окружающей среды Титана.

Вопрос: Почему испытания в аэродинамической трубе важны для Dragonfly?

Ответ: Испытания в аэродинамической трубе воспроизводят инопланетные условия атмосферы Титана и помогают инженерам НАСА оценить аэродинамические характеристики Dragonfly, повышая уверенность в его способности ориентироваться в уникальной среде Луны.