НАСА начинает процесс открытия капсулы с образцом астероида Бенну

Миссия НАСА OSIRIS-REx успешно извлекла образец астероида с околоземного астероида Бенну. Теперь технические специалисты Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне начинают тщательный процесс открытия капсулы с образцом, чтобы получить доступ к астероидному материалу внутри.

Капсула, приземлившаяся в пустыне Юты, будет разобрана по частям, чтобы добраться до внутренней канистры, содержащей драгоценный образец астероида. Этот методический подход призван обеспечить безопасность и сохранение образца для будущих научных исследований.

Внутри канистры могло находиться до 9 унций (250 граммов) космических камней и пыли Бенну. Хотя биологического материала не ожидается, исследователи больше обеспокоены потенциальным загрязнением земной биологии. Бенну — богатый углеродом астероид, который существует уже миллиарды лет, что делает его ценным источником информации об образовании скалистых планет, таких как Земля, в ранней Солнечной системе.

После спуска капсулы ее перевезли во временную чистую комнату, где были взяты пробы пустынной земли и атмосферы. Затем капсулу осторожно открыли и провели продувку азотом, чтобы предотвратить любое загрязнение кислородом, влагой или земными бактериями.

Частично открытую капсулу затем доставили в курационный центр Космического центра Джонсона, где ее будут разбирать в течение следующих нескольких дней. Внутренняя канистра будет помещена в герметичный контейнер, известный как «перчаточный бокс», наполненный водородом. Технические специалисты будут получать доступ к контейнеру через перегородку, используя руки в перчатках, чтобы обеспечить контролируемую среду.

11 октября НАСА планирует публично раскрыть содержимое контейнера, включая предварительные данные о частицах пыли снаружи. Образцы будут распространены среди примерно 200 ученых по всему миру для углубленного изучения и анализа.

Этот возврат образца с Бенну является первой миссией НАСА по возврату образцов с астероида, и, как ожидается, он предоставит более крупный образец, чем предыдущие японские миссии на астероиды Рюгу и Итокава. У НАСА есть дополнительные проекты по возврату образцов, в том числе сотрудничество с японской миссией MMX по возвращению образца с марсианского спутника Фобоса в 2029 году, а также запланированный сбор образцов с Луны и Марса с помощью программы Артемида и марсохода Perseverance. соответственно.

Источник: НАСА