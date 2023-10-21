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НАСА разрабатывает легкое ракетное сопло, изготовленное из аддитивных материалов, для исследования дальнего космоса

ByРоберт Эндрю

Октябрь 21, 2023
НАСА разрабатывает легкое ракетное сопло, изготовленное из аддитивных материалов, для исследования дальнего космоса

Инженеры НАСА добились значительного прорыва в аддитивном производстве, также известном как 3D-печать. Они успешно разработали сопло ракетного двигателя из алюминия, которое легче и эффективнее традиционных сопел. Это нововведение может произвести революцию в освоении дальнего космоса за счет увеличения грузоподъемности.

Алюминиевое сопло ракетного двигателя было создано в рамках проекта «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции» (RAMFIRE). Проект финансируется Управлением космических технологий НАСА (STMD) и направлен на создание легких, изготовленных аддитивным способом алюминиевых ракетных сопел, способных выдерживать высокие температуры и давления.

Одной из ключевых особенностей сопла RAMFIRE являются его небольшие внутренние каналы, которые эффективно охлаждают его во время работы ракетного двигателя. Такая конструкция предотвращает плавление насадки и обеспечивает ее долговечность даже в экстремальных условиях. Кроме того, в отличие от традиционных насадок, которые требуют соединения множества деталей, насадка RAMFIRE изготовлена ​​как единое целое. Это уменьшает количество необходимых скреплений и значительно сокращает время производства.

Разработка ракетных сопел, изготовленных по аддитивным технологиям, меняет правила игры в освоении дальнего космоса. Используя технологию 3D-печати, НАСА теперь может производить более легкие и эффективные сопла, способные выдерживать суровые условия космических путешествий. Этот прорыв открывает новые возможности для проектирования космических кораблей и увеличивает потенциальную грузоподъемность для будущих миссий.

Продолжая развитие аддитивного производства, НАСА прокладывает путь к будущим исследованиям космоса. Раздвигая границы технологий и инноваций, они дают возможность отправлять более крупные и надежные космические корабли для исследования дальних уголков нашей Вселенной.

Определения:
1. Аддитивное производство или 3D-печать: процесс создания трехмерных объектов путем нанесения материалов слой за слоем на основе цифровой модели.
2. Сопло ракетного двигателя: деталь ракетного двигателя, направляющая поток выхлопных газов, обеспечивающая тягу.
Источники: НАСА, Управление миссий космических технологий (STMD).

By Роберт Эндрю

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