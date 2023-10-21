НАСА разрабатывает легкое ракетное сопло, изготовленное из аддитивных материалов, для исследования дальнего космоса

Инженеры НАСА добились значительного прорыва в аддитивном производстве, также известном как 3D-печать. Они успешно разработали сопло ракетного двигателя из алюминия, которое легче и эффективнее традиционных сопел. Это нововведение может произвести революцию в освоении дальнего космоса за счет увеличения грузоподъемности.

Алюминиевое сопло ракетного двигателя было создано в рамках проекта «Реактивное аддитивное производство для четвертой промышленной революции» (RAMFIRE). Проект финансируется Управлением космических технологий НАСА (STMD) и направлен на создание легких, изготовленных аддитивным способом алюминиевых ракетных сопел, способных выдерживать высокие температуры и давления.

Одной из ключевых особенностей сопла RAMFIRE являются его небольшие внутренние каналы, которые эффективно охлаждают его во время работы ракетного двигателя. Такая конструкция предотвращает плавление насадки и обеспечивает ее долговечность даже в экстремальных условиях. Кроме того, в отличие от традиционных насадок, которые требуют соединения множества деталей, насадка RAMFIRE изготовлена ​​как единое целое. Это уменьшает количество необходимых скреплений и значительно сокращает время производства.

Разработка ракетных сопел, изготовленных по аддитивным технологиям, меняет правила игры в освоении дальнего космоса. Используя технологию 3D-печати, НАСА теперь может производить более легкие и эффективные сопла, способные выдерживать суровые условия космических путешествий. Этот прорыв открывает новые возможности для проектирования космических кораблей и увеличивает потенциальную грузоподъемность для будущих миссий.

Продолжая развитие аддитивного производства, НАСА прокладывает путь к будущим исследованиям космоса. Раздвигая границы технологий и инноваций, они дают возможность отправлять более крупные и надежные космические корабли для исследования дальних уголков нашей Вселенной.

Определения:

1. Аддитивное производство или 3D-печать: процесс создания трехмерных объектов путем нанесения материалов слой за слоем на основе цифровой модели.

2. Сопло ракетного двигателя: деталь ракетного двигателя, направляющая поток выхлопных газов, обеспечивающая тягу.

Источники: НАСА, Управление миссий космических технологий (STMD).