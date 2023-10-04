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Состав Вселенной: новые цифры о материи и темной энергии

ByГабриэль Бота

Октябрь 4, 2023
Состав Вселенной: новые цифры о материи и темной энергии

Недавно учёные представили новые оценки количества материи во Вселенной. Согласно их исследованиям, материя составляет 31% от общего состава, а остальные 69% занимают темная энергия. Важно отметить, что ни темная материя, ни темная энергия до сих пор не были обнаружены напрямую.

Вопрос о том, сколько материи существует во Вселенной, давно интересовал физиков. Хотя мы можем наблюдать и обнаруживать определенные формы материи, многое еще остается загадкой. В недавней публикации в «Астрофизическом журнале» группа ученых предположила, что материя составляет лишь 31% всей Вселенной. Остальные 69% относятся к темной материи и темной энергии, которые ускользают от прямого наблюдения.

Доктор Мохамед Абдулла, ведущий автор исследования и исследователь Национального исследовательского института астрономии и геофизики в Египте, объяснил, что космологи считают, что только 20% материи во Вселенной можно классифицировать как «барионную» материю. Эта категория охватывает всю видимую материю, такую ​​как атомы, звезды и галактики. Остальные 80% считаются темной материей, гипотетическим типом материи, состоящей из пока неизвестных субатомных частиц.

Эти новые открытия проливают свет на загадочный состав Вселенной, показывая, что значительная часть ее содержимого состоит из материи, которую мы не можем обнаружить напрямую. Необходимы дальнейшие исследования и исследования, чтобы раскрыть истинную природу темной материи и темной энергии и лучше понять их роль в формировании нашей Вселенной.

источники:
- Астрофизический журнал
– Национальный научно-исследовательский институт астрономии и геофизики, Египет

By Габриэль Бота

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