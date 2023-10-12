Почему Марс потерял океаны и магнитное поле

Поверхность Марса известна своей бесплодной и сухой поверхностью, но данные свидетельствуют о том, что миллиарды лет назад северное полушарие планеты было покрыто огромным океаном. Однако сегодня Марс представляет собой пустыню, на которой не осталось и следа некогда огромных водоемов. Исследователи из Токийского университета пролили свет на причину потери Марсом океанов и магнитного поля.

В отличие от Марса, Земля защищена сильным магнитным полем, которое защищает ее от вредного излучения Солнца. Это магнитное поле играет решающую роль в сохранении нашей атмосферы и предотвращении испарения океанов и их потери в космосе, как это произошло на Марсе.

Исследовательская группа под руководством Шунпея Ёко смоделировала ядро ​​Марса в лаборатории и обнаружила, что разделение железо-серных и железо-водородных жидкостей внутри ядра аналогично тому, что происходит на Земле, но со значительной разницей в температуре. На Марсе жидкости разделяются из-за более низких температур внутри его ядра, что приводит к возникновению конвективных потоков, образующих защитное магнитное поле. Однако как только жидкости полностью разделяются, токи прекращаются и магнитное поле исчезает, что приводит к разрушению атмосферы и исчезновению океанов.

Эти результаты имеют значение для поиска обитаемых экзопланет. Хотя наличие жидкой воды на поверхности планеты является общим показателем обитаемости, следует также учитывать силу ее магнитного поля. Сильное магнитное поле Земли может быть относительно редким во Вселенной, что делает планеты с похожими условиями для поддержания воды и жизни менее распространенными.

Источники: Nature Communications.